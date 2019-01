Nu måste universiteten sätta åt fuskarna

Foto: Emil Langvad/TT

Under torsdagen föll domen. Alla åtalade i den så kallade ”Högskoleprovsligan” fick straff. Tre bröder i tjugoårsåldern dömdes till mellan 3,5 till 6 års fängelse. Deras pappa blev dömd till 1,5 års fängelse. Även de 23 personer som har åkt fast för att köpa fusket har dömts till villkorlig dom och böter (SVT den 17 januari).

Bröderna har genom fuskverksamheten ”HP-hjälpen” omsatt mångmiljonbelopp. De har kommit över de rätta provsvaren och har med hjälp av öronsnäckor guidat dem som köpt tjänsten till de rätta svaren på Högskoleprovet. Polisen hade bland annat hittat två väskor med 1,6 miljoner kronor nedgrävd i en trädgård. Under 2017 hade trion och deras pappa intäkter på över 6,3 miljoner kronor, enligt domen.

Och utöver dessa 23 som nu har dömts för fusket har det även framkommit att ungefär 200 personer ytterligare har hittats i brödernas kundregister. Enligt SVT riskerar dessa personer nu att få sina provresultat återkallade och hindrade från att skriva provet på nytt under två år (SVT den 17 januari).

Flera av de personer som har använt sig av fusket har kommit in på prestigefyllda utbildningar, som läkarprogrammet och juristprogrammet på bland annat Uppsalas och Lunds universitet. Utbildningar som de annars alltså inte hade kommit in på. I domarna går att utläsa att flera av fuskarna hade mycket låga resultat på högskoleprovet tidigare, runt 0,4 poäng, vilket innebär att de i princip enbart har svarat rätt på en tredjedel av alla frågor. Förutom att fusket är djupt omoraliskt, har de alltså inte kompetens nog att studera på de utbildningar de senare sökt in på.

Men nu ligger ansvaret inte längre på domstolen. Domen kommer att vinna laga kraft först om cirka tre veckor. Om det blir överklaganden går fallet till Hovrätten, där det gissningsvis först blir en fällande dom någon gång i höst.

Nu är det i stället upp till universiteten. Det är nämligen inte domstolen som beslutar om avstängning från utbildningen. Så hur kommer universiteten agera? Låta fuskarna fortsätta på utbildningen? Stänga av dem en kort stund för att sedan låta dem fortsätta? Eller faktiskt stänga av dem helt från universitetet?

Att inte utestänga fuskarna urholkar hela universitetsväsendet och legitimerar fusket. Och i så fall, varför inte göra om hela antagningssystemet? De med bristande moral och mycket pengar kan ju i så fall köpa sig en plats på läkarprogrammet!

För förutom att fuskarna har krossat människors drömmar – de som stod i reserv och annars hade kommit in på utbildningen – har de kostat samhället stora summor pengar. I domarna har samtliga 23 fått villkorlig straff och dagsböter på några tusenlappar. Det är relativt futtigt med tanke på hur mycket skada de har gjort utbildningsväsendet. För en läkarutbildning kostar mycket: ungefär 1,1 miljoner kronor inklusive studiebidrag (Saco, 2015), som fuskarna alltså aldrig borde ha fått.

Om universitetet fortsatt ska ha något förtroende som en bildningsinstitution bör personer som lurar sig till en plats på en prestigefylld linje omedelbart bli avstängda. Deras betyg ska ogiltigförklaras. De bör förbli avstängda från svenska universitet under en lång tid framöver. Allt annat vore befängt. Universiteten ska inte gynna skurkar och bedragare.