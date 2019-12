Maktfullkomlighet fällde sossarna

Foto: Bo Åkesson

Köpet av Jämshögs Gästgiveri stoppades av Olofströms kommunfullmäktige. Den socialdemokratiska maktfullkomligheten fällde avgörandet.

Olofströms kommun kommer inte att köpa Jämshögs Gästgiveri, det stod klart efter senaste kommunfullmäktige. Och det var inte det socialdemokratiska stödhjulet Kristdemokraterna som fick affären att gå i stöpet utan att flera socialdemokratiska fullmäktigeledamöter lade ner sina röster. Voteringen i fullmäktige slutade med röstsiffrorna 23-19 och därmed stoppades affären.

Rolf Jönsson (C) kallar utfallet för sensationellt och säger till ledarsidan att han aldrig varit med om något liknande under sina 30 år i kommunpolitiken i Olofström.

Sättet som affären sköttes på från Socialdemokraterna och Olofströmshus ordförande Kai Joelsson (S) på har rört upp starka känslor. Förvärvet av Jämshögs Gästgiveri har inte skötts enligt den demokratiska regelboken.

Köpet kastades vid sittande styrelsemöte in som en extra punkt på dagordningen när styrelsen för Olofströmshus sammanträdde den 31 oktober. Inga handlingar, behovsanalys, ekonomisk kalkyl eller annat underlag presenterades för styrelseledamöterna. Ändå förväntades ledamöterna ta ställning i en mångmiljonaffär som Joelsson redan kastat in Olofströmshus genom att ge sig in i budgivningen. Det är inte ett seriöst agerande.

Men inte nog med det. I ägardirektiven för Olofströmshus står det klart och tydligt att kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas innan beslut tas av bolagsstyrelse gällande exempelvis förvärv som överstiger en miljon kronor. Budgivningen för Jämshögs Gästgiveri blev 2,1 miljoner kronor, det vill säga 800 000 kronor mer än säljarens utgångsbud. Kai Joelsson agerade maktfullkomligt och på eget bevåg.

Det krävdes dock starka reaktioner från Patrik Krupa (M) och Rolf Jönsson (C) för att affären, som sig bör enligt ägardirektiven, skulle upp till behandling i kommunfullmäktige.

Att de demokratiska spelreglerna åsidosatts var också en av förklaringar till att oenighet rådde inom den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Rolf Persson (S) jämförde från talarstolen, på ett humoristiskt sätt, affären med ett gift par där den ena parten deltar i en budgivning av ett hus utan den andres vetskap. ”Nej du, avslutar respektive, det här får du klara själv. Jag lägger ner min röst tills vi är redo att ta fram ett förslag där vi åtminstone börjar med att ha en kommunicerad och seriös hantering med respekt både för gällande regler och varandra”, avslutade Persson sitt anförande.

Det var maktfullkomligheten från ledande socialdemokrater som gjorde att köpet av Jämshögs Gästgiveri blev politiskt omöjligt. Det utmärkande i detta fallet är att kommunfullmäktige inte accepterade att den demokratiska processen åsidosättes.

Det är i sig en seger för lokaldemokratin. Enskilda personer ska inte kunna agera självsvåldigt utanför de demokratiska spelreglerna. Bolagsstyrelser, nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige är inga transportkompani. När de demokratiska spelreglerna sätts år sidan av enskilda kommunpolitiker med stor makt måste de församlingar som har beslutat om de demokratiska spelreglerna agera. Det gjorde fullmäktige med besked i måndags. Man får hoppas att det gjorde starkt intryck så att liknande fadäser inte upprepas i framtiden. Tiden är förbi när S-pampar kunde styra över allt och alla.