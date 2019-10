Problemet är den politiska viljan

Foto: Janerik Henriksson/TT

Uppåt 30 personer får varje år stanna kvar i Sverige trots att de begått brott och fått utvisningsbeslut. Vore det inte åtminstone rimligt att hålla kvar dessa personer i förvar, tills det att kan utvisas?

Hela 600 personer får utvisningsbeslut i Sverige varje år på grund av att de begått brott. Men 20-30 personer får stanna kvar, på grund av verkställighetshinder (SR den 24 oktober). Det kan röra sig om palestinier som begår antisemitiska brott i Sverige, men som sedan inte kan utvisas om de riskerar att råka illa ut. Eller som de två libanesiska bröderna som härjade i Ronneby för några år sedan som inte kunde utvisas eftersom Libanon inte mottog dem om de inte gick med på det frivilligt. Nu verkar det som att i alla fall en av bröderna till slut har återvänt frivilligt.

I somras sattes sex personer, utan svenskt medborgarskap, i förvar efter utvisningsbeslut av Säpo, samtliga är personer som anses vara starka företrädare inom den islamistiska miljön i Sverige. Men nu har den tidigare rektorn för Vetenskapsskolan i Göteborg, och som av Säpo ansågs vara ett “hot mot rikets säkerhet” släppts ut på gatan igen (SR den 24 oktober). Terrorforskaren Magnus Ranstorp har beskrivit den nu frisläppte mannen som en "magnet för extremister” (Göteborgsposten den 26 juni). Förhållanden i Egypten, som är det land dit han skulle utvisas, anses för dåliga. I stället får han så kallad anmälningsplikt hos polisen, tills han kan utvisas. Han kommer kort och gott fortsatt kunna sprida islamistisk propaganda på obestämd tid framöver, eftersom det inte går att verkställa utvisningen.

Gränspolischefen Patrik Engström påpekar att detta är ett stort problem: “Vi riskerar att urholka det svenska rättsväsendet” (SR den 24 oktober). Men skulle Sverige skicka personer till ett länder där de riskerar dödsstraff, är det att likställa med att vi själva dömer dem till döden. Justitieminister Morgan Johansson menar dock att man i dag jobbar “land för land” men att få till bra avtal (SR den 24 oktober).

Detta har varit ett problem i många år, att människor som begår grova brott: våldtäkter, antisemitiska brott och våldsbrott inte utvisas. Vore det inte rimligt att i alla fall hålla kvar dessa personer i förvar, tills de kan utvisas? Kanske kommer dessa individer rent av åka till sina hemländer frivilligt om de inser att konsekvensen av brotten är att de ändå aldrig kommer får röra sig fritt i Sverige igen.

Regeringens, och Morgan Johanssons ambition, att sätta press på hemländer tycks dessutom gå i snigeltakt. Man tycks inte heller använda sig av den arsenal av medel som Sverige faktiskt förfogar över. Visst går det att utvisa personer, problemet är att den politiska viljan inte finns. Vi ger exempelvis flera hundra miljoner kronor till Palestina, Libanon och Jordanien i bistånd varje år. Vi kan även införa sanktioner mot företag och politiker, skicka hem våra svenska ambassadörer, vi kan neka deras medborgare visum och hota med att dra in de mångmiljonbelopp som går från Sverige in i deras statskassor. Och under tiden, så bör de utvisningsdömda personerna självfallet sitta frihetsberövade.

Allt annat tyder bara på att brottslighet lönar sig. I så fall kan Sverige lika gärna ge samtliga icke-medborgare som begår brott i Sverige permanent uppehållstillstånd på en gång. Kom till Sverige – begå ett brott – stanna kvar! För det är just det regeringen, med justitieminister Johansson i spetsen, signalerar i dag.