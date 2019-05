Ja till erfarenhet, nej till fler miljöpartister

Erfarenhet borde alltid vägra tyngre än identitetspolitik baserat på ålder. Men nu vill MP att det ska in folk med ”nya idéer och erfarenheter” i politiken. Det är inte konstigt att det är just Miljöpartiet som föreslår detta.

“Man ska inte sitta på ett och samma politiska uppdrag för länge”, påpekade det avgående språkröret Gustav Fridolin (MP). Under MP:s kongress i helgen har det nämligen lagts en motion om att begränsa en riksdagsledamots tid i riksdagen till högst tre mandatperioder. Fridolin menar att man inte ska vara heltidspolitiker för länge. Det är bra att nya människor får komma med sina “idéer och erfarenheter” in i politiken, och att de som suttit ett tag ska maka på sig (SR den 3 maj).

Och visst, han har en poäng. Risken med riksdagsledamöter som sitter för länge på samma post är att politiken blir för styrd av nepotism och att politikerna förlorar kontakten med verkligheten. Politiker borde ha arbetat utanför politiken tidigare. I dag har allt för många karriärat sig genom ett ungdomsförbund och in i storpartiet, utan att någonsin ha haft ett annat arbete.

MP själva har en maxgräns på tre mandatperioder. Och allt annat vore märkligt när de driver frågan. Men MP:s egna väljares – och partimedlemmars – ålder skiljer sig samtidigt från de andra partiernas. Enligt SCB är stödet bland MP-väljare högre bland de under 50 år. Miljöpartiet har lägst snittålder i riksdagen, på 43 år, med undantag av Sverigedemokraterna som ligger på 42 år (SvD den 17 september 2018). I det senaste valet var det 90-talistrekord med 18 personer födda på 90-talet som nu sitter i Sveriges riksdag. Och det här tycks Fridolin vilja se mer av. Genom motionen vill han att alla partier tar in nya personer som “tillför energi” och kommer med “nya idéer och nya perspektiv”. Ungefär som det brukar låta när ungdom går före erfarenhet.

Men det finns faktiskt ingenting som säger att “nya idéer och perspektiv” är något odelat positivt. Det räcker med att titta på de motioner som inkommit till MP:s kongress från Grön Ungdom. Där föreslås bland annat att de ska motarbeta tidiga skolmorgnar. Ytterligare en motion handlar om att public service ska bygga en ny social medieplattform, där algoritmerna antas genom demokratiska beslut. Public Service skulle på så vis kunna bilda en egen statlig Facebook (hemska tanke!).

Nej, “nya idéer” har faktiskt inget egenvärde. De har bara ett värde om de är kloka och genomtänkta. Nya idéer skulle ju exempelvis kunna vara att vi bör annektera Spanien, att vi ska plantera in snöleoparder i Norrbotten eller att vi ska bli först på Mars. Men det betyder ju inte att idéerna är varken goda eller genomförbara.

Yngre människor tenderar dessutom att var mer principfasta och ha mer tunnelseende, just för att de inte har någon praktisk erfarenhet av livet. Anton Abele (M) som för nio år sedan som 18-åring (och yngst någonsin i riksdagen), kom exempelvis in i riksdagen under parollen ”Bevara oss från gatuvåldet”. Dessutom är ungdomar mer formbara och trendkänsliga. Sannolikt är det just därför MP nu vill rensa i åldersträsket och begränsa maxtiden i riksdagen.

Nej många har faktiskt ingen speciell kompetens alls när de är unga, förutom då just egenskapen av en låg ålder. Erfarenhet borde alltid vägra tyngre än identitetspolitik baserat på ålder. I motsats till MP:s förslag behöver vi fler personer som har praktiskt erfarenhet av livet, politik och även arbete utanför politiken i Sveriges riksdag. Och som en konsekvens av det, även färre miljöpartister.