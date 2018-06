Högre trösklar in på arbetsmarknaden, det sista vi behöver

Foto: Anders Wiklund/TT

Socialdemokraterna går till val på att avskaffa allmän visstidsanställning. Det är helt fel väg att gå för att få fler i arbete och förslaget slår hårdast mot dem som har svagast ställning på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna presenterade i onsdags ett handlingsprogram för en tryggare arbetsmarknad. Ett av huvudnumren var att S vill avskaffa anställningsformen allmän visstid. Alltså den tidsbegränsade anställningsform där arbetsgivaren inte behöver uppge några särskilda skäl till tidsbegränsningen.

Syftet med att avskaffa allmän visstid är, enligt S, att andelen tillsvidareanställningar på arbetsmarknaden ska öka. I dag är omkring 85 procent av alla anställningar fasta anställningar.

Socialdemokraterna menar att deras förslag skulle innebära att tidsbegränsade anställningar omvandlas till tillsvidareanställningar och på så sätt göra arbetsmarknaden tryggare.

Det stämmer säkert till viss del men förslaget har också en mycket tydlig baksida, allra mest för dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden eller saknar ett arbete överhuvudtaget.

Att avskaffa allmän visstidsanställning kommer att leda till färre arbetstillfällen. Enligt en undersökning Svenskt Näringsliv gjort bland 1 500 slumpvist utvalda medlemsföretag uppger 63 procent att Socialdemokraternas förslag skulle leda till färre jobb.

Om många tidsbegränsade anställningar skulle försvinna utan att ersättas av fasta anställningar skulle det slå hårdast mot marginalgrupper på arbetsmarknaden: grupper med ofullständig utbildning, långtidsarbetslösa, ungdomar och utrikes födda.

Alternativet för många skulle inte vara att de fick en fast anställning om de allmänna visstidsanställningarna försvann, utan att de inte fick någon anställning alls. Och även om visstidsanställningar är otryggare än tillsvidareanställningar är det bättre att människor har en inkomst än lever på bidrag. Allra mest för deras egen skull.

Det är också så att visstidsanställningarna är en språngbräda in på arbetsmarknaden för många, och en språngbräda till en fast anställning. En utrikes född person har omkring 25 procent bättre chans att få ett fast jobb om han eller hon haft en visstidsanställning än om personen är arbetslös.

Att det förhåller sig så kan man givetvis ogilla - ingen torde tycka att otrygga anställningar har ett egenvärde i sig - men det är så sambanden ser ut.

Tajmingen på Socialdemokraternas förslag är dessutom dålig och motiveras framför allt av att det är valtider och då behöver S förstärka konflikten mellan höger och vänster i den ekonomiska politiken. För den största utmaningen just nu är hur mängder av människor som flytt till Sverige ska kunna komma in på arbetsmarknaden och inte fastna i bidragsberoende. Många av dessa har mycket låg utbildningsnivå samtidigt som Sverige har en av världens mest kvalificerade arbetsmarknader. Allt pekar därför på att vi måste sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, inte göra murarna än högre som Socialdemokraternas förslag innebär.