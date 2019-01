Har C och L blivit blåsta?

Foto: Pontus Lundahl/TT

På fredags väljs Stefan Löfven till statsminister. För Liberalerna och Centerpartiet gäller det att viktiga förhandlingssegrar med S blir verklighet. Annars är januariöverenskommelsen en januariblåsning.

Vänsterpartiet kommer att släppa fram Stefan Löfven som statsminister i fredagens statsministeromröstning, det meddelade vänsterns ledare, Jonas Sjöstedt, på en presskonferens efter sitt möte med talman Andreas Norlén. Därmed är den långa processen att välja en ny regering över.

Beskedet från Sjöstedt kom trots att den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, MP, C och L ligger fast, inklusive ”förnedringsklausulen” om att V inte ska ha något inflytande över den politiska inriktningen under mandatperioden.

Vad fick Sjöstedt att ändra sig efter samtalen med Löfven? Sjöstedt menar själv att det finns en överenskommelse mellan S och V. Löfven ville däremot inte överhuvudtaget svara på några frågor om det finns en överenskommelse mellan honom och Sjöstedt och i så fall vad som står i den. Att det finns hemliga överenskommelser kan givetvis inte C och L – eller för den delen svenska folket – acceptera. En förutsättning för samarbetet mellan S, MP, C och L bygger ju på att ytterkantspartiet Vänsterpartiet inte ska ha något inflytande. Vad gäller?

Sjöstedt framförde samtidigt att han och V kommer att väcka misstroendeförklaring mot Stefan Löfven om regeringen lägger fram förslag om marknadshyror i nyproduktion eller moderniserad arbetsrätt. Sjöstedt påminde om hur Vänsterpartiet fällde Ingvar Carlssons regering när den lade fram ett förslag om att begränsa strejkrätten. Något som till slut fick det kontroversiella förslaget att dras tillbaka.

Hot om misstroendeförklaring från Sjöstedt gällande reformer av hyressättningen eller arbetsrätten kan ställa till det ordentligt för Liberalerna och Centerpartiet. Om dessa reformer innebär att Löfvens regering faller, kommer då dessa reformer att läggas på riksdagens bord? Kommer C och L att orka stå på sig och därmed riskera en regeringskris?

Detta faktum reser än fler frågetecken om vad den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, MP, C och L kommer att resultera i.

För det första ska flera liberala reformer först utredas, med osäker utgång. För det andra kan, som nämnt, två viktiga liberala reformer utebli eftersom de riskerar att fälla regeringen. Det har många gånger sagts att Stefan Löfven är en skicklig förhandlare. Om detta skräckscenario för L och C blir verklighet får man lov att instämma i det.

Samtidigt är L och C, för sin överlevnads skull, helt beroende av att den kommande S/MP-regeringen infriar liberala reformer. Annars har L och C att ha röstat nej till sin egen statsministerkandidat, spräckt alliansen, släppt fram Stefan Löfven, varit med och stött socialdemokratiska reformer, lämnat utrikespolitiken i händerna på Margot Wallström utan att ha några riktigt stora vinster att visa upp för sina väljare i nästa riksdagsval. Ett sådant läge kommer att bli mycket, mycket svårt för L och C. Då har de sålt smöret men tappat pengarna.

Januariöverenskommelsen har av många döpts till januariblåsningen. För Liberalernas och Centerpartiets överlevnad vore det ödesdigert om samarbetet med S visar sig vara en blåsning.