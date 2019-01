Givmildheten kan få lägre skatt 2019

En underrapporterad nyhet är att den statsbudget som riksdagen röstade igenom i december innehöll ett tillkännagivande om att gåvoavdraget ska återinföras.

Den 1 januari för tre år sedan var en svart dag för solidariteten i Sverige. Då trädde Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets beslut om att avskaffa skattereduktionen för gåvor till ideell hjälpverksamhet och forskning i kraft.

Inför beslutet att avskaffa skattereduktionen var kritiken från Välgörenhetssverige skarp gentemot S/MP-regeringen. ”Det är dags att vi gemensamt ställer oss upp och protesterar mot regeringens förslag att slopa skattereduktion för gåvor till ideella organisationer” skrev Cancerfonden på sin hemsida (den 15 april 2015).

”Regeringen uttrycker gång på gång vikten av ett starkt och självständigt civilsamhälle. Vi ställer oss därför frågande till varför man då avser att slopa en reform som bevisligen är ett effektivt sätt för att uppnå just detta.” skrev flera välkända välgörenhetsorganisationer – Hjärnfonden, Bancancerfonden, Läkarmissionen, Erikshjälpen – på Aftonbladets debattsida (den 15 april 2015).

Men vädjanden från Välgörenhetssverige hjälpte inte. Det gjorde inte heller det faktum att skattereduktionen för gåvor visat sig vara en succé.

Ett år efter att avdraget infördes hade det totala givandet till landets 90-kontoorganisationer ökat från 5,2 till 5,8 miljarder kronor, enligt Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Under samma period ökade den genomsnittliga månadsgåvan från 131 kronor per månad till 170 kronor per månad.

Motståndet från framför allt Socialdemokraterna var ideologiskt motiverat. I deras Sverige är det stat, landsting och kommun som ska stå för solidariteten – inte frivilligorganisationer. Växande frivilligorganisationer ses som ett hot mot välfärden, inte som ett nödvändigt komplement till den. Så här motiverades slopandet i budgetpropositionen för 2015: ”En avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet minskar också utrymmet för det samhälleliga stödet och ökar den ideella sektorns verksamheters beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra.”

Men nu kan gåvoavdraget komma att återinföras. I den budget för 2019 som riksdagen i december röstade ja till, alltså M/KD-budgeten, finns ett återinförande av gåvoavdraget med i form av ett tillkännagivande till regeringen. Om det blir verklighet är det en mycket glad nyhet för Frivilligsverige och för solidariteten.