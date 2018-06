Ett samhälle där inget får ske utan tillstånd

Foto: Johan Nilsson/TT

I Sverige får man knappt säga ”får jag lov” utan att be staten om lov.

I förra veckan beslutade majoriteten i Eskilstunas kommunfullmäktige att det ska krävas tillstånd för att tigga. Man ska med andra ord behöva tigga om att få tigga. Snart kommer väl ett licenskrav och en kommunal utbildning.

Det säger onekligen en del om sakernas tillstånd att allt fler aktiviteter kräver tillstånd.

Detta är förvisso inte något vi svenskar är ensamma om. Förra året skrev juristen Timothy Sandefur en bok med titeln ”The Permission Society: How the Ruling Class Turns Our Freedoms into Privileges and What We Can Do About It”.

Även i frihetens förlovade land är det alltfler saker som kräver myndighetstillstånd, bland annat alltmer av yrkesutövning. I många branscher gäller inte längre näringsfrihet, utan företag måste bevisa för myndigheter att deras verksamhet behövs för att få starta. Om företag har något att tillföra är fråga som med fördel kan lämnas åt kunderna.

Också i EU grasserar sjukan, senast illustrerat med kravet på licens för att få länka till nyhetssidor på internet. I både USA:s och EU:s fall finns aktörer som tjänar pengar på att strypa konkurrensen, och det är anledningen till många krav på licenser och tillstånd.

Som Sandefur påpekar finns anledning att vara kritisk mot denna utveckling. Ofta handlar tillståndskraven om att gynna snäva intressen på allmänhetens och ekonomins bekostnad. Yrkeslicenserna gör det exempelvis ofta svårt för internationella företag och internationell arbetskraft att konkurrera, även om de skulle kunna göra jobbet bättre. Varje ny restriktion ökar bördan.

Det är dessutom en fundamental del av friheten att allt som inte är uttryckligen förbjudet ska vara tillåtet. Människor ska inte behöva stå med mössan i hand inför överheten och be om tillåtelse för allt möjligt.

Överheten gillar det förstås. Få har som Socialdemokraterna gjort tanken på att be om tillstånd till ideologi.

Sverige är ett land där man knappt kan säga ”får jag lov” utan att be staten om lov. Det krävs nämligen danstillstånd. En bred riksdagsmajoritet beslutade för två år sedan att avskaffa detta tillståndskrav, men Socialdemokraterna stretar emot.

Enligt en utredning som beställts av justitieminister Morgan Johansson bör det även fortsättningsvis krävas tillstånd för att ordna dans. Alternativet är enligt utredaren gangstervälde och livsfara för den som besöker en nattklubb. Den som vill dansa bör därför även fortsättningsvis göra det efter maktens pipa.

Hur djupt ingrodd tanken är inom socialdemokratin kan illustreras av att Klara Larsson från den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus för något år sedan lanserade ett förslag om körkort för att få ha sex (Dagens Arena 20/4 2016).

Säkert tänkte hon att det vore en bra metod att få hejd på rattonykterhet och få oerfarna att hantera halkkörning, men de flesta vill nog ändå kunna säga nej till att staten tränger in i ett så personligt område.

Förslaget avfärdades, men säger ändå någonting om hur socialdemokrater ser på världen. I deras drömsamhälle ska allt kräva tillstånd. Tillstånd krävs för att få tigga. Tillstånd krävs för att få ligga. Tillstånd krävs för vin på vernissage. Tillstånd krävs för gränspassage.