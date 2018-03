Ett aprilskämt till skatt

Foto: Johan Nilsson/TT

Till helgen träder regeringens flygskatt i kraft. Det är en skatt med skadliga konsekvenser för Sverige och som till stor del enbart flyttar utsläppen utomlands. Skattens huvudsakliga syfte är att rädda Miljöpartiet, inte klimatet.

Nu på söndag, den första april, träder den rödgröna regeringens flygskatt i kraft.

Skatten innebär att flygbolagen ska betala en särskild skatt för den som flyger från en flygplats i Sverige. Skattens storlek är, med några undantag, beroende av resans längd. För en resa inom Europa är skatten 60 kronor per passagerare. För en resa utanför Europa är skatten 250 kronor eller 400 kronor per passagerare beroende på resans längd (under eller över 600 mil från Arlanda).

Ledarsidan har tidigare belyst hur skatten drar isär Sverige och leder till ett sämre näringslivsklimat utanför storstäderna. Men bortsett från detta är det också så att regeringens flygskatt till stora delar missar målet när det gäller det huvudsakliga syftet, det vill säga att minska koldioxidutsläppen.

Flygresor inom Europa ingår nämligen redan i EU:s system för handel med utsläppsrätter. När svenskarna flyger mindre betyder det därför att de utsläppsrätter som flygbolagen skulle ha köpt för de inställda flygresorna blir tillgängliga för andra aktörer inom EU att köpa.

Konsekvensen blir alltså att någon annan aktör kan öka sina utsläpp, exempelvis polska kolkraftverk. Detta har påtalats från flera tunga remissinstanser, som Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet, men inte ändrat regeringens inställning.

Samtidigt innebär flygskatten att svenska flygplatser får en konkurrensnackdel gentemot flygplatser som är belägna utomlands eftersom Sverige är ett av få länder inom EU som har en flygskatt.

Detta blir särskilt märkbart i Öresundsregionen. Ett flygbolag ska betala flygskatten för en passagerare som flyger från Sturup till någon annan destination men inte om samma passagerare flyger med samma flygbolag till samma destination från närbelägna Kastrup. Detta kommer att leda till att passagerare hellre väljer att flyga från en flygplats utomlands än från en flygplats i Sverige. För klimatets roll spelar det givetvis ingen roll om utsläppen kommer från ett plan som lyfter från Danmark eller från Sverige.

Samma mekanism kommer också att leda till att det blir mer attraktivt att dela upp längre flygresor i flera kortare. En resa från Sverige till Japan kommer exempelvis att omfattas av den högsta flygskatten. Men den som först tar ett flyg till Helsingfors för att där ta ett flyg vidare till Japan betalar enbart den lägsta nivån på flygskatten. Även detta innebär en konkurrensnackdel för svenska flygplatser samtidigt som utsläppen torde bli högre då flygets utsläpp är som störst vid start.

Flygskatten är också en skatt som betalas per passagerare. Det betyder att skatten inte styr mot större användning av förnyelsebara drivmedel inom flygbranschen eller mer bränsleeffektiva flygplan. Oavsett om planet flygs med hundra procent förnybart eller hundra procent fossilt drivmedel är skatten lika hög. Oavsett hur mycket flygplanet släpper ut är skatten lika hög. Detta är väldigt feltänkt eftersom det är bränslet och dess utsläpp, inte själva flygresan, som är problemet med att vi flyger.

Summa summarum spelar den flygskatt som nu drivs igenom inte någon större roll för klimatet. Men för regeringen kanske inte det betyder så mycket? För det egentliga huvudsyftet är trots allt att rädda Miljöpartiet från att åka ur riksdagen.