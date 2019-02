En önskelista till tomten

Foto: Anders Wiklund/TT

Magnus Manhammar (S) går med i Reformisterna, gruppen inom S som ska driva opinion för höjda skatter och ökad jämlikhet. Samtidigt ska han rösta för en ekonomisk politik som sänker skatten för de rika och för företagen. Det blir en uppvisning i konsten att gå ner i spagat.

De socialdemokrater som är besvikna på januariavtalet har nu formerat sig i en grupp som kallas för Reformisterna. Gruppens syfte är ”att stimulera till utveckling av och opinionsbildning för en progressiv ekonomisk politik”.

I gruppens ledning finns bland andra Daniel Suhonen, välkänd S-märkt vänsterdebattör och en av dåvarande S-ledaren Håkan Juholts medarbetare. Under måndagen berättade P4 Blekinge att en av Blekinges två socialdemokratiska riksdagsledamöter, Magnus Manhammar, ansluter sig till gruppen (P4 Blekinge den 4 februari).

Gruppens program, som i delar presenterades på DN:s debattsida (DN den 4 februari) och som finns i sin helhet på föreningens hemsida, är en vänsterpopulistisk önskelista till tomten. Barnbidragen ska höjas med 1 000 kronor per månad, inkomstpensionerna ska höjas med 5 000 kronor per månad, taket i a-kassan ska höjas och en sjukpenningsamnesti för dem som har fått avslag ska införas. På det föreslår de att 4 000 miljarder kronor, under en tioårsperiod, ska investeras i bland annat järnväg, bostäder och grön energi. Samtidigt anser Reformisterna att arbetare och tjänstemän betalar en för stor del av skattekakan i jämförelse med ”aktieägare och den ekonomiska eliten” och att löntagare ska gå ner i arbetstid från 40 till 35 timmar per vecka.

Reformisterna vill samtidigt se återinförd arvsskatt, höjda kapitalskatter och återinförd förmögenhetsskatt - vilka på goda grunder avskaffades eftersom de var direkt skadliga för svensk ekonomi. För att kunna låna upp pengar vill gruppen att dagens överskottsmål slopas, annars är det ju inte möjligt att belåna framtida generationer för att finansiera utgiftskalaset.

Reformisterna brister i verklighetsuppfattning. Välfärdens finansiering är beroende av att våra företag och entreprenörer har goda villkor. Drar man åt snaran kring dem straffar man i längden både välfärden och löntagarna eftersom försämrade villkor för företagande och entreprenörer innebär att jobb, investeringar och skatteintäkter drivs ut ur landet. I ett läge när vi lever allt längre och allt färre arbetar är det inte heller möjligt, varken praktiskt eller ekonomiskt, att de som arbetar ska gå ner i arbetstid. Vem ska undervisa barnen i skolan, ta hand om de äldre på äldreboendena eller bygga hus? Människor i arbetsför ålder måste stimuleras att arbeta mer och vara kvar på arbetsmarknaden längre än i dag om välfärdens finansiering ska säkras.

Denna soppa har alltså Magnus Manhammar valt att ansluta sig till. Men intressant nog, eftersom han sitter på Blekingebänken i riksdagen på ett socialdemokratiskt mandat, kommer han under mandatperioden att rösta för en politik som går i rakt motsatt riktning. Det blir en intressant uppvisning i konsten att gå ner i spagat! Den socialdemokratiska regeringen ska ju under mandatperioden slopa värnskatten, se till att färre ska betalar statlig inkomstskatt, modernisera anställningstrygghet och införa marknadshyror i nyproduktion. Hur ska Manhammar förklara detta för sina väljare?