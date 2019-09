Du betalar bokfestivalen som ingen vill gå på

Foto: Patric Söderström

Karlskrona ordnar en supernischad bokfestival som ingen vill gå på. För skattebetalarna landade notan för årets festival på 3 500 kronor per besökare. Vad tycker Karlskronas skattebetalare om det?

Tidigare i år gick den tredje upplagan av Karlskronas internationella bokfestival Bok och Hav av stapeln med författarsamtal, högläsningar och musik. Men man kan knappast säga att det var någon publikmagnet. Till årets festival såldes bara 68 festivalpass och 48 endagsbiljetter. Sammanlagt drog festivalen därmed i runda slängar in 20 000 kronor på inträde. Men för skattebetalarna blev det betydligt dyrare. Karlskrona kommun och Region Blekinge pytsade nämligen in 415 000 kronor till festivalen (P4 Blekinge den 4 september). Lite drygt 3 500 kronor per besökare alltså.

Läsning är viktigt. Inget snack om det. God läsförmåga hjälper oss inte bara att inhämta kunskap, utvecklas och få en bättre förståelse för andra. De flesta är överens om att det ger oss ett rikare liv och gör oss till bättre samhällsmedborgare. Men frågan är om det verkligen är en nischad bokfestival som får människor att plöja böcker.

Nu är Karlskronas kulturchef Max Dager knappast nedslagen över att ingen kommer på festivalen som han lagt stora summor på. På lång sikt kommer kommunen att få igen den investeringen i form av skattebetalare som flyttar till kommunen, säger han (P4 Blekinge den 4 september). Det är värt att satsa på de här människorna, menar han, då författarna och journalisterna som kommer blir som ambassadörer för stan.

Men vad tycker de skattebetalande Karlskronaborna, som får stå för fiolerna? Det blir knappast bättre av att kommunen måste spara 80 miljoner på två år. Det blir inte direkt lättare att motivera verksamheterna att effektivisera när kommunen samtidigt har råd att lägga hundratusentals kronor på en bokfestival som knappt ingen, uppenbarligen, vill gå på.

Det är inte heller första gången Karlskrona slarvar med skattebetalarnas pengar. Vid årsskiftet flyttade konsthallen ut från sina lokaler. Men kommunen missade att säga upp hyreskontraktet till en kostnad av 1,2 miljoner kronor för skattebetalarna. Det ska ju inte hända egentligen, sa fastighetschefen på kommunen när det uppdagades (BLT den 5 februari).

Politiker och andra makthavare måste sluta slösa med våra skattepengar. Vi har faktiskt jobbat hårt för dem. Och det är inte så att det bara är de rika som betalar mycket i skatt. En vanlig polis eller sjuksköterska betalar över halva sin lön i skatt när arbetsgivaravgifter och skatter på konsumtion räknas in. Det hade väl varit en sak om pengarna gick till någonting bra. Men allt för mycket skattepengar slösas bort utan nytta för dem som betalar.

Johan Gustafsson

Skattebetalarnas slöseriombudsman