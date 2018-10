Demokratiproblem att en miljon människor lever i digitalt utanförskap

Foto: Fredrik Sandberg/TT

En miljon människor, framför allt äldre lever i dag i digitalt utanförskap. Kommunerna bör reflektera över vilka konsekvenser som uppstår när allt fler verksamheter digitaliseras.

Tänkte du åka in till Trossö i helgen? För att betala parkeringsavgiften är det bäst att du laddar ner en parkeringsapp. Tar du i stället kollektivtrafiken in till stan kan du använda Blekingetrafikens mobilapp för att köpa bussbiljetten. Din bulle på fiket kan betalas via Swish-appen. Och tänkte du gå på bio på kvällen bör du betala biljetten via biografens hemsida.

Vill du köpa en cykel på blocket? Då betalar du via swish till säljaren. Går du på ett gym? Då måste du ladda ner en gym-app för att boka träningspass. Vill du åka till Gran Canaria nu när höstrusket närmar sig? För billigast pris är det bäst att boka via flygbolagets hemsida. Vill du se en film? Ladda då ner en lämplig streamingtjänst.

Men nu kanske du sitter där med en drös räkningar? Ja, de ska betalas via din dator eller mobil med Bank-ID.

Nej, det här fungerar faktiskt inte. Vill du kontakta myndigheterna för att klaga på digitaliseringen? Ja, den sista telefonkatalogen trycktes ju förra året så nu får du leta upp myndigheten på internet.

Enligt en enkätundersökning av Internetstiftelsen lever 1,1 miljoner människor i så kallat ”digitalt utanförskap”. Av denna grupp består en klar majoritet, närmare bestämt 579 000 personer, av personer över 76 år (Internetstiftelsen 3 oktober).

En tiondel av befolkningen tar alltså inte del av det som snurrar runt på nätet. Av dessa är dessutom äldre kvinnor med låg inkomst den största gruppen icke-internetanvändare.

Samtidigt är kontanterna närmast utrotningshotade. Allt fler samhällsfunktioner styrs digitalt. Teknikutvecklingen har på många sätt - i motsats vad den syftat till att göra - försvårat och gjort stora delar av samhällsservicen oåtkomlig för många äldre.

Utöver det faktum vardagliga aktiviteterna blir otillgängliga eller svårare att utföra leder det digitala utanförskapet till ökad ensamhet och isolering. Det blir krångligare för många äldre att kontakta vänner och familj, och att följa med i samhällsdebatten.

Den ofrivilliga isoleringen är i sin tur kopplat till en rad psykiska åkommor som stress, ångest och sömnsvårigheter, men har också visats leda till ökad risk för hjärtsjukdomar och stroke enligt professorn i onkologi-patologi Peter Strang.

Folkhälsomyndigheten har dock visat att de digitala hjälpmedlen faktiskt kan minska ensamheten bland äldre (Folkhälsomyndigheten 3 oktober). Sociala medier, med Facebook och Twitter, har ju för många faktiskt underlättat kontakten med vänner, och främjat delaktigheten i samhällsdebatten.

Men för att minska isoleringen och öka delaktigheten krävs ju först att äldre kan använda sig av en dator och internet, kan logga in på Facebook och betala räkningar, köpa biobiljetter eller betala en parkeringsavgift.

Digitaliseringen är dessutom inte bara en fråga om utanförskap och ensamhet. Det är även en demokratifråga. Kommunerna bör reflektera över vilka konsekvenser som uppstår när allt fler verksamheter digitaliseras. Hur rimligt är det egentligen att stora delar av vår samhällsservice utestänger en tiondel av befolkningen?