Centern är ett lydparti till regeringen

Så mycket för ett ”liberalt oppositionsparti”. På tisdagen lade Centerpartiet ner sina röster i misstroendeförklaringen mot Annika Strandhäll (S). Hon får därför sitta kvar på sin post. Men trodde någon något annat än att C skulle bli ett rödgrönt lydparti?

Under riksdagens sammanträde på tisdagen lade Centerpartiet ner sina röster i misstroendeförklaringen mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Strandhäll kommer alltså att sitta kvar. M, KD, L och SD samlade 172 röster, men C valde, föga förvånande, att lägga sig för Socialdemokraterna.

Till Expressen sa Centerns gruppledare Anders W Jonsson att “En misstroendeförklaring är det absolut skarpaste vapnet riksdagen har och det måste man hantera ansvarsfullt. Vi tycker inte att skälen håller” (Expressen den 27 maj). Och under riksdagens sammanträde ställde han frågan: “Vilken nivå ska riksdagen lägga ribban på för att avsätta ett statsråd?”

Men Centerpartiets argument mot misstroendeförklaringen är provocerande dåliga. Vad krävs i så fall för att avsätta en minister? Det är uppenbart att Strandhäll inte är lämplig som statsråd. När opinionsvindarna inte blåste till Socialdemokraternas fördel skyllde Strandhäll som bekant ifrån sig, mörkade och talade osanning, och avsatte Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler – för att hon gjort exakt vad regeringen bett henne att göra. Detta för att partiet ville skydda sin egen rygg. Begler var en belastning inför valet.

Man tänker sig inte att maktmissbruk av det här slaget försiggår i det svenska regeringskansliets korridorer. Det skulle kunna hända i Ungern, eller för den delen Polen, som för övrigt S ofta och högljutt kritiserar för sitt auktoritära styre. Stefan Löfven påpekade även nyligen att “hatsvansen kommer dansa och dricka champagne” om Strandhäll avgår. Men kritiken blir inte trovärdig. I det socialdemokratiska partiet sitter företrädare som med ett högt tonläge tar avstånd från auktoritära ledare i andra länder, och kritiserar meningsmotståndare för att vara odemokratiska, samtidigt som de håller sina egna maktmissbrukande ministrar om ryggen, som om och om igen använder myndigheter för den egen politisk vinning. Uttrycket “alla är jämlika, men vissa lite mer jämlika än andra” har sällan varit så passande. Makten går före rätt. Då är det samtidigt märkligt att C ställer sig bakom Socialdemokraternas linje och låter Strandhäll fortsätta.

Men kunde vi förvänta oss att C skulle agera på annat sätt? Under misstroendeomröstningen mot tre ministrar under Transportstyrelseskandalen 2017 räddade C (och L) kvar försvarsminister Peter Hultqvist (S). C röstade emot Ulf Kristersson som statsminister. Och nu var det alltså tredje gången gillt. Är det någon som längre tvivlar på var Centerpartiets lojalitet ligger?

C är inte ett oppositionsparti till regeringen. De är ett lydparti till regeringen. Lustigt är att C inför Jöken sa att de skulle vara en “liberal nagel i ögat på S”. Men Centerpartiets agerade gång efter gång talar sitt tydliga språk. Centerpartiet är inte att lita på. C backar regeringen fullt ut. Det är nedslående att Strandhäll får sitta kvar, trots olämpligheten. Men var det någon som efter regeringsbildningen trodde annat än att Centern skulle bli ett rödgrönt stödparti?