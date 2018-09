C spräcker alliansalternativet, helt i onödan

Centerpartiet stänger dörren för ett alliansstyre i Karlskrona helt i onödan. Har alliansen kunnat styra i Ronneby med ett liknande parlamentariskt läge kan allianspartierna i Karlskrona också göra det. Än är det inte för sent att tänka om Magnus Larsson (C).

I veckan meddelade så Karlskronacentern att de stänger dörren för ett alliansstyre i minoritet.

Orsaken till det, uppger kommunalrådet Magnus Larsson (C), är att alliansen är ett mindre minoritetsblock än det rödgröna blocket. Därmed skulle en alliansbudget behöva ha stöd från Sverigedemokraterna för att gå igenom i fullmäktige. Och det är en situation Larsson och Karlskronacentern inte vill hamna i.

Men att SD, genom de mandat de fått av väljarna, röstar på den politiken som de själva anser vara bäst innebär inte att någon samarbetar eller styr tillsammans med dem.

När SD tillsammans med de rödgröna 2013 satte stopp för en av alliansregeringens skattesänkningar innebar det inte att S, V, MP och SD samarbetade. När SD röstade på alliansens budgetförslag 2014 innebar det inte att alliansen samarbetade med SD. Nej, det innebar blott att den politik som vid det tillfället hade stöd i riksdagen gick igenom.

Allianspartierna i Karlskrona skulle kunna styra kommunen på följande sätt: gå fram med er egen budget och andra politiska förslag ni har förhandlat fram mellan er - och låt sedan fullmäktige avgöra om den kan passera eller inte. Det förutsätter inget samarbete med SD, blott att alliansens politik prövas i fullmäktige.

Ett sådant alliansstyre är givetvis riskabelt. SD kan alltid agera på ett sätt som gör att de rödgröna partiernas politik går igenom - men låt då dem förklara för sina väljare varför de tycker rödgrön politik är bättre än allianspartiernas politik.

Ett sådant styre innebär inte heller något nytt under solen. Ronneby kommun har exempelvis styrts på det sättet de senaste fyra åren. Där har allianspartierna tillsammans med Ronnebypartiet utgjort ett mindre block än de rödgröna men ändå fått igenom sina budgetar i fullmäktige. Trots ett svårt parlamentariskt läge har Roger Fredriksson (M) kunnat hålla ihop sin koalition under hela mandatperioden och dessutom fått igenom tunga viktiga frågor i fullmäktige.

Magnus Larsson kan enkelt ringa kommunalrådet, och partikollegan, Kenneth Michaelsson i Ronneby och få det förklarat för sig att det faktiskt är möjligt för allianspartierna att ta över makten och styra även om de är mindre än de rödgröna. Om det har fungerat i Ronneby, varför inte i Karlskrona?

Men om SD väljer att ”röra runt i grytan” och om de enbart är ute efter kaos?

Ja, låt dem då göra det. Är Sverigedemokraterna ute efter att sabotera finns alltid möjligheten att bilda nya koalitioner. Då kan Magnus Larsson och hans partivänner i Karlskrona alltid säga att de prövade alliansspåret ända in i kaklet.

Nu stänger C dörren för ett alliansstyre utan att först ha prövat det. Och samtidigt öppnar C dörren för en socialdemokrati som den senaste tiden hänfallit åt ren vänsterpopulism. Få borgerliga väljare förstår den logiken. Tänk om Magnus Larsson och C, än är det inte för sent.