Bondeskam, vad jag hatar det ordet

Foto: Björn Larsson Ask/TT

Det är positivt att Karlskronamoderaterna vill uppvärdera den vanliga svenska maten. Varför ska vi skämmas över våra bönder som gör världens bästa mat?

Det var i augusti i år som SVT:s journalist Erika Bjerström myntade begreppet bondeskam. Ett riktigt lågvattenmärke för public service, om jag får säga det själv.

Jag vägrar att känna skam över de 171 400 svenskar som håller på med jordbruk, antingen på heltid eller på deltid. De som sliter från det att solen går upp till dess att den går ner för att vi ska få mat på bordet. Många gånger för växelpengar!

Nej, svenska bönder har ingen anledning att känna skam. Sverige har, i ett globalt perspektiv, ett jordbruk med hög miljöprestanda. Svensk mjölkproduktion är enligt forskning ett av de mest klimatvänliga i världen. Vår djurskyddslagstiftningen är bland de strängaste i världen, om inte den strängaste. Vi har låg användning av antibiotika. Vi ska känna stolthet, inte skam!

Till skillnad från många andra delar av världen kan vi dessutom öka den svenska livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt. Under årtionden har gammal fin jordbruksmark omvandlats till skog. När världens befolkning växer och det blir fler munnar att mätta kan vårt svenska jordbruk med fördel växa. Och andra kan ta efter våra bönder om de vill bli mer miljövänliga.

Därför är det också så uppåt väggarna tokigt att svenska kommuner och landsting inte kräver att den mat som köps in uppfyller krav motsvarande svensk lagstiftning. Det är orimligt att staten å ena sidan kräver en hög djuretik och en låg antibiotikaanvändning medan offentliga aktörer köper in mat som är tillverkade under förhållanden som skulle sätta en svensk bonde bakom galler.

Lika tokigt blir det när svenska kommuner ställer krav på att maten ska vara tillverkad enligt den ovetenskapliga eko-märkningen vilket kan leda till att livsmedel– i miljöns namn – fraktas runt hela jorden för att hamna på de äldres eller skolbarnens tallrikar. Vansinne.

Därför är det glädjande att Karlskronamoderaterna nu tar initiativ till att all mat som Karlskrona kommun köper in ska nå upp till svensk lag vad gäller djurskydd och miljökrav och att kommunen ska prioriterar närproducerat framför ekologiskt.

Det är också befriande att Karlskronamoderaterna vågar stå upp för den vanliga goda och nyttiga svenska maten. ”Vi vet att svensk mat, hur den är producerad är väldigt klimatsmart och miljövänlig”, säger Morgan Kullberg (M) i en intervju med BLT. Lyssnar den styrande koalitionen av socialdemokrater, centerpartister och liberaler? Kanske Magnus Larsson (C) kan ta till sig ett och annat nu när arbetet pågår med den nya kost- och måltidspolicyn?

Matdebatten har alltför länge kidnappats av New age-flummare och trendkänsliga politikerna har snällt lallat med i hopp om att plocka billiga poäng. Förlorarna har det vanliga vetenskapsbaserade och laglydiga svenska jordbruket varit. Talet om bondeskam borde vara droppen som får bägaren att rinna över. Det är dags att stå upp för våra bönder.