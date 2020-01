Bolaget har överlevt sig självt

Systembolaget marknadsanpassar sig genom nytt lägstapris för öl. Det är dags att inse att det statliga monopolet har överlevt sig självt.

Det ser ser ut att bli ett lägre lägstapris för öl på Systembolaget under året, det rapporterade sajten Beernews under torsdagen. Går allt enligt plan kan de nya lågprisölen, två till antalet, finnas i butikshyllorna under årets andra halva.

Priset ser dock inte ut att bli lika lågt som det tidigare talades om från Systembolagets sida. I de slutgiltiga offerterna är priset i stället 7,90 kronor. Det handlar då om burk och 33 centiliter. Det innebär att de nya ölen blir 50 öre billigare än dagens billigaste öl (beernews.se den 16 januari).

Samma Systembolag som alltid skryter med att det verkar i den svenska folkhälsans tjänst är nu alltså i full färd med att sänka lägstapriset för en öl. Men det är väl ett fullt logiskt steg att ta efter att kändis-lådvinerna blivit en stapelvara i svenska hem och hemkörning av rusdrycker blivit en permanent del av det statliga alkoholmonopolets utbud.

Men medan Systembolaget marknadsanpassar sig är tonläget gentemot andra aktörer skyhögt och aggressivt. I debatten om gårdsförsäljning har det hetat att om små producenter – som Stora Boråkra utanför Karlskrona eller Brygghus 19 i Karlshamn – skulle få sälja relativt dyra hantverksmässiga produkter direkt till besökande kunder så skulle hela den restriktiva alkoholpolitiken rämna.

I denna kampanj har Systembolaget inte heller skytt några som helst medel. Man har använt medborgarnas pengar – minns att Systembolaget är ett statligt bolag – för att driva politisk propaganda gentemot svenska folket och Systembolagets VD Margareta Gerger har till och med i brevutskick ”varnat” våra folkvalda riksdagsledamöter för att införa gårdsförsäljning. Ett slags statlig lobbyism vi inte ska ha.

Det är dags att göra upp med det svenska alkoholmonopolet. Aktuell forskning visar att vi inte behöver något statligt alkoholmonopol ur ett folkhälsoperspektiv.

Avregleringar i USA och Kanada visar att konsumtionen kan hållas tillbaka även när marknaderna öppnas för konkurrens. Den högre alkoholkonsumtionen i andra europeiska länder – som oftast anförs i alkoholdebatten – förklaras av lägre priser än i Sverige och inte av att det finns ett svenskt alkoholmonopol. Det finns ingen stark evidens för att färre butiker leder till en lägre alkoholkonsumtion. Den som vill läsa mer rekommenderas att läsa David Sundéns intressanta rapport för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ”Synd och skatt” som kom förra året.

Nej, i stället är just priset viktigt. Ur ett folkhälsoperspektiv vore det dessutom välkommet med tydligare varningstexter på vinflaskor och ölburkar om riskerna med alkoholkonsumtion, så som exempelvis är fallet med tobaksvaror. Trots att alkohol uppskattas ge upphov till betydligt mer skador och kostnader än spel och tobak ställs inga krav på information om risker och skadeverkningar. Det är mycket märkligt.

Systembolaget har överlevt sig självt och alkoholmonopolets kampanjer handlar snarare om att värna sin egen överlevnad än fakta och folkhälsa. En väl genomförd omreglering av det svenska detaljhandelsmonopolet utgör inget hot mot folkhälsan men skulle innebära såväl ökad mångfald, bättre villkor för små mathantverkare på svensk landsbygd och att vi slapp Systembolagets lobbyism på din och min bekostnad.