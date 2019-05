Snälla, sluta skräp-SMS:a

Foto: Erik Mårtensson / TT

Samtidigt som svenskarna gick och röstade i EU-valet genomförde Socialdemokraterna ett massutskick via SMS till en halv miljon personer. Att vi inte vet var våra uppgifter finns lagrade, att vi inte kan stoppa utskicken och att partier över huvud taget har möjlighet att göra den här typen av intrång i vårt privatliv är problematiskt.

Texten i det socialdemokratiska SMS:et löd: “Rösta på S i dag för trygghet, jobb och jämlikhet – mot de som hotar kvinnors och arbetares rättigheter! [...]”. Det fanns ingen information om hur man avanmäler sig från att få SMS:en. Inte heller framkom det hur S fått tag i numren.

Strategin är dock inte ny. Även under valet 2018 – på valdagen – skickade S ut 700 000 SMS till privatpersoner. Då hade de köpt tillgång till telefonnummer i områden med lågt valdeltagande, där de visste att det fanns många potentiella S-väljare (Dagens industri den 13 september 2018). Utskicken bedömdes däremot inte som olagliga av Konsumentombudsmannen. Det finns nämligen, enligt marknadsföringslagen, undantag för politiska partier att skicka ut SMS utan att mottagare har gett sitt samtycke. Marknadsföringsbegreppet omfattar nämligen bara “kommersiell marknadsföring”. Till skillnad från länder som Storbritannien, Frankrike och Italien (där även politisk marknadsföring ingår i dataskyddet) har de EU-rättsliga reglerna i dataskyddsdirektivet i Sverige inte omfattat politisk marknadsföring (Dataskydd den 25 augusti 2018).

Att det ser ut på det här viset i Sverige är märkligt av flera anledningar. Telefonnumret, och telefonen är en del av privatlivet. De är inte till för att utnyttjas av företag eller partier. Framför allt inte när de inte först fått ett tydligt godkännande från konsumenten. Massutskicken är ett intrång i privatlivet. Och även om socialdemokratisk valpropaganda kan betraktas som relativt harmlös, så använde sig Alternativ för Sverige av exakt samma strategi. Föreställ dig att NMR på liknande sätt skulle fylla din telefon med nazistpropaganda lagom till valdagen? Partier skulle rent teoretiskt kunna skicka SMS inför politiska debatter eller när de driva en politisk sakfråga.

Trots detta, tycks det vara osäkert om S:s massutskick faktiskt är olagligt. GDPR-experten Caroline Olstedt Carlström påpekar att “I nuläget går det inte att slå fast att det har skett ett regelbrott. Men det är ett problem och en brist att man inte har lämnat någon information. Mottagarna har ingen möjlighet att kontrollera vad det är för register de befinner sig i eller för vilka syften informationen behandlas och det är något man har rätt att få” (Aftonbladet den 26 maj 2019).

Utöver detta är det en smula lustigt att det är just S som använder sig av den här typen av röstfiske. Under 2018 drev de igenom en lag som innebär att det nu krävs ett skriftligt avtal för företag som ringer upp kunder för att sälja produkter. Tidigare räckte det med ett muntligt avtal via telefon, något som framför allt drabbade många äldre som blev uppringda av telefonförsäljare.

Det är halt av S att i det ena fallet skydda konsumenter från att bli lurade av telefonförsäljare men samtidigt stå bakom en total avsaknad av transparens när det kommer till den egna SMS-reklamen. Medborgare vet inte var deras personuppgifter finns lagrade och de kan inte stoppa marknadsföringen. Ännu värre är dock partiernas möjlighet till intrång i människors privatliv. Politisk marknadsföring borde rimligtvis tolkas på samma sätt som den kommersiella marknadsföringen. Vi har rätt att slippa politisk propaganda i vårt privatliv.