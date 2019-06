Befria civilsamhället från statsbidragen!

Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Skattereduktionen på gåvor, som införs den första juli, är ett steg på vägen mot ett friare civilsamhälle. Men tänk vilken mångfald av organisationer som hade funnits i Sverige, om inte en så stor del av all ideell verksamhet var beroende av statsbidrag?

En trevlig nyhet väntas första juli (och nej, det är inte rökförbudet på uteservering). Då införs återigen skattereduktion på gåvor till ideell verksamhet och du kommer då att få upp till 1 500 kronor i avdrag för gåvor till ideell verksamhet.

Men det finns några problem. Enbart gåvor till vissa organisationer kommer bli avdragsgilla. Avdragen gäller dessutom enbart om ändamålet främjar social hjälpverksamhet och vetenskaplig forskning, och alltså inte allmännyttiga ändamål, som idrottsverksamhet, kultur, miljövård, fattigdomsbekämpning eller politisk verksamhet. Ytterligare ett problem är kravet på minst 200 kronor per gåvotillfälle. För vanligt folk, som kanske skänker en hundralapp till Röda korset varje månad, kommer gåvoavdraget sannolikt alltså inte göra någon större skillnad.

Men det är ett steg på vägen. Det svenska civilsamhället är nämligen inte speciellt “ideellt”. Hur tror ni exempelvis att de blir finansierade? Genom det stora folkliga stödet? Nej, en stor del av civilsamhället får finansiering i form av bidrag från exempelvis Allmänna Arvsfonden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Myndigheten för stöd till trossamfund.

Ideell verksamhet borde ju egentligen betyda att den är just ideell. Men så länge finansieringen till stor del består av statliga bidrag, kommer civilsamhället inte att vara fritt. Många av de organisationer som syns och hörs i debatten i dag hade aldrig överlevt, eller i alla fall inte fått så stort genomslag, om det inte var för statliga bidrag. Och bidragen är som bekant inte speciellt svåra att få så länge ansökningarna innehåller floskler om allas lika värde, antidiskriminering eller värdegrunden. Genom att tvinga in all ideell verksamhet i samma mall görs civilsamhället andefattigt, politiserat och enfaldigt.

På grund av det här konkurreras också annan icke-statsfinansierad "riktig" ideell verksamhet ut. Organisationerna blir inte lika stora. De får inte genomslag för sina frågor. De attraherar inte lika många personer. Och de syns inte i debatten.

Ursprungstanken är så klart att civilsamhället ska bestå av människor som “brinner” för något, som går samman och arbetar under sin oavlönade fritid för att åstadkomma förändring. Tanken är inte att staten ska finansiera en mängd särintressen, eller för att främja ett gäng opportunister. Tänk organisationen Mensen som BLT:s ledarsida har skrivit om: hur många människor “brinner” egentligen för mens?

Men det avdrag för gåvor som nu införs är ett steg på vägen för att göra det enklare för enskilda personer att donera pengar till civilsamhället, vilket möjliggör för organisationer att bli mindre beroende av statliga bidrag. Men gåvoavdraget borde gälla även allmännyttig verksamhet. För att på riktigt värna ett levande civilsamhälle, krävs att det blir mindre beroende av de statliga bidragen. Tänk vilken mångfald som hade funnits om civilsamhället inte var så politiserat?