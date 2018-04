Alliansen är större än 9 000 afghanska män

Foto: AKVELINA SMED/TT

Att Centerpartiet som enda alliansparti kommer att stödja regeringens förslag om en ny chans för de ensamkommande hotar inte allianssamarbetet.

Alliansen är död! Eller? I tisdags meddelade partiledaren Annie Lööf (C) att Centerpartiet tänker rösta för förslaget att låta 9 000 unga afghanska män stanna i Sverige, trots avsaknad av asylskäl. Under en tid har starka lobbygrupper arbetat för att en utvald grupp ensamkommande som hunnit bli myndiga under handläggningstiden ska få en ny chans.

De övriga allianspartierna har varit tydliga från början. Att särbehandla en grupp som inte bedöms ha skyddsskäl är inte i linje med en rättssäker och ordnad flyktingpolitik. Dessutom är lagförslaget så dåligt utformat att det åkte på svidande kritik från Lagrådet.

Att frågan om de ensamkommande slagit in en kil i allianssamarbetet är uppenbart. Betyder det att alliansen är ett minne blott? Knappast. Så sent som i somras, när Centerpartiet och Liberalerna avvek från den fastslagna borgerliga linjen att rikta misstroendeförklaring mot flera statsråd i spåren av IT-härvan, ställde många samma fråga: kan de borgerliga verkligen samarbeta efter valet? Några månader senare stod de fyra partiledarna tillsammans och presenterade ny, gemensam skolpolitik.

Frågan om de ensamkommande är givetvis av större dignitet än misstroendeförklaringarna. Men nog har det kompromissats om känsligare saker i allianssamarbetets historia.

Socialförsäkringarna var en stor fråga inför regeringsbildandet 2006. Likaså vårdnadsbidraget. Men den fråga som kanske skavde mest var kärnkraften. Centerpartiets motstånd mot energi som utvinns genom atomklyvning var något av en kärna i den centerpartistiska identiteten. Ändå uppnåddes en kompromiss. I dag råder bred politisk konsensus om energipolitiken.

Troligtvis kommer samma sak att hända med invandringen. Oavsett vilka som tar över regeringsmakten i höst kommer en bred parlamentarisk överenskommelse antagligen slå fast riktlinjerna för framtidens migrationspolitik. M lär vilja göra upp med S, vilket partiledaren Ulf Kristersson antydde i en kommentar på sin Facebooksida. Sitter alliansen vid makten kommer Centerpartiet troligtvis inte ta strid för sin egen migrationspolitik.

Gymnasielagen är främst Miljöpartiets verk. S har hela tiden velat ha en mer restriktiv politik. Men rödgröna regeringen sprack inte, trots uppenbara motsättningar. Att en borgerlig regering skulle göra det är inte troligt.