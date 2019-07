Tredje filmfestivalen bjuder på 13 premiärer

Foto: Eirik Evjen

Inte mindre än 13 långfilmspremiärer kan publiken se fram emot under årets upplaga av CIFF, Carl International Film Festival i Karlskrona. Hållbarhet, men också Tyskland och Östersjöländerna är några av de teman som lyfts fram i det omfattande programmet.

När programmet nu presenteras innehåller det totalt 40 programpunkter. Allt detta ska hinnas med mellan den 23 och 28 augusti.

Det är tredje gången CIFF anordnas och liksom tidigare har festivalen fokus på Östersjöregionens tio länder. Förutom den prestige det innebär att få visa flera premiärfilmer kommer även internationella filmgäster att besöka Karlskrona för att möta både publik och bransch.

Utöver filmvisningar presenteras även ett brett program med event, seminarier, utomhusvisningar, festligheter och festivalens filmbranschevent Carl Film Forum och Carl Filmpolitik.

Fem rykande färska långfilmer tävlar om pris för Bästa film i festivalens unika Baltic Sea Competition.

Bland de nominerade filmerna finner vi bland annat årets enda svenska bidrag i Cannes, Levan Akins intensiva kärleksdrama And then we danced. I filmen möter vi den unge georgiske dansaren Merab som ställs inför sitt livs utmaning när han förälskar sig i sin största rival på danskompaniet.

Tävlar gör också den danske regissören Samanou Acheche Sahlstrøm med kritkerrosade Until We Fall som får svensk premiär i Karlskrona. I huvudrollerna finner vi svenska Lisa Carlehed och hyllade stjärnskottet Dar Salim som belönades med utmärkelse för Bästa skådespelare på filmfestivalen i Tallinn för sin roll i filmen.

Foto: Pressbild

Hållbarhet har utnämnts till huvudtema i år. Henrik JP Åkesson, festivalchef:

- Vi inviger festivalen 23 augusti med Juris Kursietis Cannestävlare Oleg om en östeuropeisk migrantarbetares liv i Belgien, och avslutar med Benedikt Erlingssons mångfaldigt prisade klimatkomedi Woman at War under bar himmel vid Stortorgets Spanska trappa 28 augusti. Två filmer som på sitt egna unika vis framhåller årets fokus.

”Fake news” är ämnet för festivalens avslutande seminarium 28 augusti. I ett samarbete med den tyska internationella public service-organisationen Deustche Welle och Publicistklubben genomförs ett internationellt samtal om populism och ”fake news” – och hur de påverkar tryggheten och hållbarheten i samhället.

Arrangörerna lyfter själva fram ett antal höjdpunkter i programmet. Lettiska Cannesfilmen Oleg som inviger festivalen 23 augusti. Filmen hade världspremiär under ”Director’s Fortnight” i Cannes och får sin nordiska premiär i festivalens Baltic Sea Competition.

Ebba Witt Brattström och Maj Wechselmann. Den 27 augusti möts de i ett samtal om Moa Martinson, hennes man – den blekingebördige författaren Harry Martinson – och Svenska Akademien.

Svenska Filminstitutet lanserar det nya filmstödet ”GLÖD”. Målet är att inspirera unga och nya röster att plocka upp kamerorna och berätta sina historier.

Årets land i fokus är Tyskland. Bland annat kommer Fatih Akins kontroversiella seriemördarsaga The Golden Glove och långfilmsdebuterande Susanne Heinrichs komedi Aren’t You Happy? att visas. Susanne Heinrich besöker festivalen med en efterföljande masterclass.

En nyhet för i år är att publiken kommer att få utse en av festivalens pristagare. Efter varje film som det är möjligt att rösta på får den närvarande publiken röstkort att fylla i. Vinnaren tillkännages vid avslutningsfilmen den 28 augusti.

Ytterligare en nyhet är filmsektionen Baltic Sea Open, där Östersjöregionens filmutbud får ett särskilt skyltfönster. Här bjuds enligt festivalledningen ”polsk skräck, finsk humor, global feminism”

Man lovar också att ta tempen på den nya svenska genrefilmen, dess framtid, utmaningar och möjligheter. Det sker i ett samtal mellan Alexander Dunefors, chefredaktör Moviezine, regissör Antonio Tublén (LFO, Zoo) och Maritte Sørensen, festivalchef på Lund Fantastic Film Festival.

Foto: Lisabi Fridell

Fakta Lokalt på filmfestivalen Karlskrona som filminspelningsplats 1: Mai Zetterlings film ”Flickorna” från 1968 spelades in i Karlskrona och visas 25/8. Karlskrona som filminspelningsplats 2: Skådespelare ur TV-serien Eagles möter publiken 24/8 och ”Karlskrona-avsnittet” visas Star wars på kyrkorgel: Filmmusik-konsert med Ulla Olsson i Fredrikskyrkan 26/8 Lokalt arkivmaterial med filmanknytning: Blekinge museums faktarum 28/8, kl. 10-18. Lokala filmer: Vrakekan, biografhistoria med mera. Blekinge museum 27/8 Visa mer...

Fakta Baltic Sea Competition Vad: Filmfestivalens huvudtävling med fem långfilmer Filmerna tävlar om: Utmärkelsen för Bästa film, 25 000 kronor, en exklusiv statyett. Vinnaren utses av: en jury Prisceremoni: 27 augusti Nominerade filmer 2019: And then we danced (Sverige/Georgien, Levan Akin) Jibril (Tyskland, Henrika Kull) Oleg (Lettland/Belgien, Juris Kursietis) Thirty (Tyskland, Simona Kostova) Until We Fall (Danmark, Samanou Acheche Sahlstrøm) Visa mer...