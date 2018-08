”Nina” och ”Gräns” tog de första filmpriserna

Fakta

Filmerna:

A Moment in the Reeds (Finland, Mikko Makela)

Border (Sverige, Ali Abbasi)

Breathing into Marble (Litauen, Giedrė Beinoriūtė)

Denmark (Danmark, Kasper Rune Larsen)

Foam at the Mouth (Lettland, Jänis Nords)

Going West (Norge, Henrik Martin Dahlsbakken)

Nina (Polen, Olga Chajdas)

Suleiman Mountain (Ryssland, Elizaveta Stishova)

The Manslayer / The Virgin / The Shadow (Estland, Sulev Keedus)

Transit (Tyskland, Christian Petzold)

Juryn:

Miira Paasilinna, VD Anagram Sweden / ordförande

Helene Granqvist, producent Nordic Factory / ordförande WIFT International

Sanjin Pejković, filmforskare och skribent

Marjo Portin, Litorina folkhögskola (var endast med i manusbedömningen)