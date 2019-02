Margareta Skantze, replik: Om betydelsen av ett lokalt teaterliv i Blekinge

Foto: Staffan Lindbom

Dramatikern och författaren Margareta Skantze ger här replik på regionpolitikernas svar om Regionteatern Blekinge Kronoberg och om Blekingemodellen. Tidigare inlägg i BLT den 20/2, 22/2 och 27/2.

Den nytillträdde ordföranden för Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd Kevin Lill besvarar nu min tidigare artikel där jag hårt kritiserade avtalet med Regionteatern Blekinge Kronoberg. Tack för det! Mitt mål med denna debatt är att hos de nytillträdda ledamöterna väcka en insikt om de negativa konsekvenserna av detta avtal som dåvarande Landstinget ingick för närmare trettio år sedan. Och det hoppas jag ska leda till att Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd bestämmer sig för en helt ny kulturpolitik i Blekinge!

”Mycket teater för pengarna”

Det finns en allmänt spridd uppfattning att Blekinge genom avtalet med Regionteatern i Växjö får ”mycket teater för pengarna”. Det är i själva verket precis tvärtom. Det är väldigt lite teater för väldigt mycket pengar. Regionteatern gav under förra året 218 föreställningar som nådde 9 987 personer. Det blir i snitt 45 åskådare per föreställning. Förklaringen till den låga publiksiffran är att Regionteatern huvudsakligen spelar skolteater för barn- och ungdom. Detta hänger i sin tur samman det politiska beslutet att garantera varje skolelev två kulturupplevelser per år upp till sexton års ålder. Detta kallas Blekingemodellen.

Produktionen av Regionteaterns skolteaterföreställningar delfinansieras av Blekinge med 14 skattemiljoner. Ändå måste skolorna ovanpå detta betala för varje speltillfälle, vilket innebär ytterligare c:a 1,5 miljoner kr. Det innebär – grovt räknat – att varje teaterbesök subventioneras med 1 500 kr. Det kan jämföras med Kungliga Dramatiska Teaterns statliga subventioner, som ligger på runt 750 kr per biljett!

Detta är uselt använda skattepengar!

En annan myt som tidigare politiker i Blekinge gått på är att publikunderlaget är för litet för en egen verksamhet i vårt län. Men det är fel. Ända sedan salig UDG-Teaterns tid på 1980-talet har den lokalt producerade teatern hittat vägen till publiken på ett sätt som är omöjligt för en turnerande ensemble med bas i Växjö. Här kommer tre exempel hämtade från Karlshamn. År 2016 gav Sandelius Kultur & Nöje 30 föreställningar på Skottsbergska gården av ”Emil i Lönneberga”, som sågs av 6 500 personer. År 2018 sågs Teatersmedjans årliga föreställning på Kastellet av 4 200 personer. Verateaterns krogrevyer går för fulla hus och drog i höstas 3 904 personer. Alla vårens föreställningar har varit utsålda.

Utöver dessa nu nämnda grupper finns i Blekinge flera andra konstellationer och enstaka aktörer som, trots ytterst magra produktionsvillkor, samlar en trofast publik. Tillsammans har dessa lokalt verksamma grupper en årlig publiktillströmning som vida överträffar Regionteaterns.

Vad är kvalitet?

Blekinges politiker brukar framhäva att de får mycket beröm för Blekingemodellen. Men ingenting sägs om kvaliteten eller innehållet i de föreställningar som Regionteatern erbjuder med sina svindlande dyra prislappar. De är till skillnad från ovan nämnda familjeföreställningar inte öppna för allmänheten. Antalet besökande skolbarn säger inget om själva upplevelsen, eftersom föreställningarna är schemalagda och ingår i undervisningen. En utvärdering av kvaliteten är därför svår att göra. Det konstigaste av allt är det bristande intresset hos de politiker som årligen beslutat om dessa enorma skattesubventioner. I en debatt i Radio Blekinge (2014-09-10) tillstod dåvarande ordförande för Region Blekinges kulturnämnd att han inte sett en enda av Regionteaterns föreställningar!

Kan lokala aktörer ta över Regionteaterns skolteaterverksamhet? Ja självklart! Och dessutom kan det ske till mycket lägre kostnader och med mycket större variation i utbudet. Alltsedan UDG-Teaterns dagar har de lokalt verksamma grupperna utvecklats i ett samarbete mellan professionella aktörer och amatörer. Detta har fungerat som en plantskola för en ny generation som gjort sina lärospån direkt på scengolvet, vilket är den bästa skolning som finns. Något sådant är omöjligt för Regionteatern i Växjö att erbjuda.

Mot nya djärva mål!