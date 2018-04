Körkonsert med kärlek som tema

Karlshamns Kammarkör har sedan halvtannat år en ny ledare, Justin Hazelgrove, som har förnyat körens repertoar. I lördags den 7 april gavs en konsert och vår recensent Bengt Ljungström har bara lovord för såväl konserten som förnyelsen.

Lördagens körkonsert i Lokstallarna hade samlat glädjande mycket folk med tanke på konkurrens både från annan körmusik i stan och från det efterlängtade vårvädret. Stämningen var god redan före insläppet till den för dagen med kärlekssymboler prydda konsertsalen.Det hela brakade – ja verkligen – brakade igång med ”Rytmus”. Ett plötsligt startrop följdes av ett kort men rytmiskt mycket varierat avsnitt ända fram till det lika plötsliga slutropet-stampet. Roligt att lyssna till och helt säkert inte lätt att åstadkomma.

Därmed var konserten igång och Justin Hazelgrove lotsade oss vidare inte bara genom musiken utan också genom att på ett lättsamt och opretentiöst sätt läsa avsnitt av texterna.

Foto: Franz Feldmanis

Programmet var påfallande omväxlande. Här fanns allt från nationalromantik med traditionell körharmonik (Hugo Alvén) till den mest atonala modernism (Ingvar Lidholm) och däremellan allehanda mellanformer, bland annat hebreiskklingande tongångar. Dessutom gav oss de tre amerikanska tonsättarna ett välkommet tillfälle att för en gångs skull höra amerikansk musik som inte är pop och rock. Kören klingade genomgående utmärkt, men jag vill gärna framhålla Whitacres ”A Boy and a Girl”. Här slingrade sig stämmorna samman till ett organiskt helt med stor ”skönhet och sanning i uttrycket”, något som Hugo Alfvén framhållit som det viktigaste i musiken.

Foto: Franz Feldmanis

Katarina Sörnäs och Anna Jefta stod för konsertens instrumentala inslag. Förutom ackompanjerande uppgifter i en del av körverken spelade Katarina Sörnäs förtjänstfullt Nocturne ur Emil Sjögrens Erotikon, väl passande till dagens motto må man säga. Tillsammans framförde de Rachmaninovs välkända Vocalise (eg. ordlös sång) där Anna Jeftas vackra violinton tillsammans med pianot gav ett välklingande och uppfriskande avbrott i all körklangen.

Dagens motto, Let My Love Be Heard är i själva verket titeln på det körverk av Jake Runestad som framfördes mot slutet av konserten. Denna komposition tillkom som en hyllning till minnet av den mexikanska studenten Nohemi Gonzalez som 2015 studerade i Paris och som omkom vid det stora terrordådet i konsertlokalen Bataclan.

Så slutade denna omväxlande konsert i kärlekens tecken, präglad av ungdom och förnyelse.