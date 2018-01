Johan Karlsson: ”Häftigt brutalt med skitig storstadsfantasy i en helt ny värld.”

Foto: Matt Kennedy , MONTAGE

Karlsson är tillbaka och tipsar denna vecka om förtryckta orcher, pensionerade snutar, IRA-dramatik i London, unga superhjältar på rymmen och en tv-spelsvärld i fejkdjungeln. Vad mer kan man önska?

5. Jumanji: Welcome to the Jungle (bio)

Fyra tonåringar dras in i ett djungelactionspel under en långtråkig kvarsittning. Gänget måste samarbeta, klara alla nivåer och återbörda jaguarens gröna, magiska ädelsten. Twisten, och källan till all humor, är att tonåringarna byter skepnad till sina stereotypa tv-spelsfigurer när de väl äntrar spelet. En tanig nörd spelas därmed av muskelberget Dwayne Johnson ("Fast & Furious"-filmerna) och utgör den kraftfulle hjälten. En ganska underhållande, men något förutsägbar, uppföljare som även passar den yngre publiken.

4. Bright (Netflix)

Har ni sett buddy-cop-rullen "Bright"? Jag gillade den. Annorlunda med trollstavar, korruption och förtryck samt alver, orcher och féer. Ofta häftigt brutalt med skitig storstadsfantasy i en helt ny värld. Och Will Smiths munläder står i en klass för sig. Fullt rimligt att en tvåa snart blir av med samma regissör, David Ayer.

3. Beck 35: Ditt eget blod (C More)

Martin Beck (Peter Haber) har till slut gått i pension. Han nöjer sig inte med att spela schack med grannen och gå på vinprovning med dottern. Snart hjälper Beck Säpo med ett lurigt terroristfall som involverar IS och en försvunnen flicka. Kristofer Hivju är ljuvlig som utredaren Steinar Hovland. "Ditt eget blod" är inget revolutionerande, men tacklar ett aktuellt samhällsproblem, håller intresset uppe och bjuder på några spännande överraskningar i intrigen. Jag är nöjd med det. Plus i kanten för att den misstänkta terroristens familj skildras på ett mänskligt sätt.

2. Dylan Dog: Tills döden skiljer oss åt (serieroman)

Första Dylan Dog-albumet från Ades Media i passande färg. Mardrömsdetektiven blir kär i en underligt verbal irländska som har farliga kopplingar till frihetskamp och terrorism. En fördjupande, poetiskt vemodsvacker och intressant historia som utspelar sig under perioden då Dylan var polis vid Scotland Yard. Rekommenderas.

1. Runaways säsong 1 (HBO Nordic)

Marvels våra-päron-är-superskurkar-ungdomsserie har glädjande nog blivit förnyad för en andra fräsch säsong. Säsong 1 är för övrigt bättre än både "Defenders" och "Inhumans". Jag lovar.