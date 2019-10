Insänt: ”Utan Kulturskolan hade jag inte blivit författare”

Foto: Ingemar Lönnbom

Jag heter Emma Karinsdotter och är född och uppvuxen i Ronneby. Idag bor jag i Malmö och skriver barnböcker. Så fort Ronneby kommer på tal, blir jag stolt. För under min uppväxt där fick jag känna mig viktig och speciell. Så som jag hoppas att alla barn, oavsett hur vanliga eller ovanliga de är, får känna sig. Och det är kanske inte så konstigt att jag känner så. För om det inte vore för Ronneby, vore jag inte författare.

Det finns tre stora anledningar till att jag blev författare. Att min mamma läste högt för mig som barn och bjöd in mig i berättelsernas spännande världar. Det i sin tur väckte mitt intresse för att själv kunna trolla fram såna där fantastiska bilder i huvudet med hjälp av bokstäver och ord. Den tredje anledningen var helt avgörande. Och det var att jag i tonåren fick gå skrivarkurser för barn- och ungdomsförfattarna Per Nilsson och Ulf Nilsson, både i Ronneby och i Karlshamn. Två snälla och kunniga författare som läste mina texter och både uppmuntrade och utmanade mig. De såg mig och mina texter, och tog oss deltagare på allvar. Jag träffade andra som skrev. Vi läste varandras texter. Vi började skriva mellan kurstillfällena. Vi läste andra böcker och tipsade varann. Jag började se mig själv inte bara som en läsande människa, utan också som en skrivande. Och det har suttit i hela livet, det där att jag är ”en sån som skriver”. För mig gjorde det hela skillnaden.

Och att det var just Per Nilsson och Ulf Nilsson, två författare som levde och verkade i Blekinge, som höll i kurserna var viktigt för mig. För de visade mig att man kunde bo i Ronneby och vara författare. Att man inte måste komma från Stockholm, Göteborg eller Malmö heller för den delen. Att man inte måste bo i en storstad för att kunna ha det yrket. Per Nilsson och Ulf Nilsson blev författare som jag kunde spegla mig i. Som gjorde att jag trodde lite mer både på mig själv och mitt skrivande.

Jag tror också det gör något med en bygd att ha konstnärer och kreatörer som lever och verkar där. Och nu talar jag inte längre bara om författare, utan om alla anställda på Ronneby Kulturskola. Bildpedagoger, musiklärare, drama- och teaterpedagoger, danspedagoger och barnkultursekreterare. De spelar alla roll i många barns liv. De finns där, och ser en precis som man är. Och de påminner barnen om att de också kan bli musiker eller konstnärer, och komma från Ronneby.

Foto: Kvällsposten

När jag hör om nedläggningshotet mot Kulturskolan ser jag det där barnet som en gång var jag. Två långa flätor, en penna i fickan och en glugg mellan framtänderna. Fast den här gången har hon ingen stans att göra av sitt skrivande. Hon skriver, men ingen läser. Hon vet inte om det finns andra som skriver runt henne, för hon saknar sammanhang. Hon kollar på internet, men i artiklarna hon läser står det mest om författare som bor i Stockholm. Hon vet ingen författare som bor där hon bor. Och hon vet ingen som vill läsa hennes texter. Hon har ingen som kan utmana och uppmuntra henne. Det finns ingen som ser henne som en skrivande person. Och nu känner hon sig inte längre speciell, utan konstig. Hon lägger ner pennan. För varför ska hon fortsätta? För vem? Ingen bryr sig ändå om vad hon tycker eller vad som pågår inuti henne. Författare är det andra som blir. Inte hon.

Ja, så ser det ut i mitt huvud när jag tänker på hur min uppväxt i Ronneby hade sett ut utan kulturskolan eller liknande sammanhang. Nu har jag turen att vara född 1985, så jag fick de där åren på skrivarskolor. Jag började se mig själv som en skrivande människa. Jag är själv författare nu och det är det jag lever på. Och ganska ofta är jag ute i skolor och träffar barn som gillar att läsa och skriva. Men ibland, när jag hör om något väldigt viktigt, lägger jag boken jag skriver just nu åt sidan. Och så skriver jag en insändare istället. För att jag är en sån som skriver. Och det har jag Ronneby att tacka för.