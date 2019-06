Danko Jones fick värma upp frusen publik

Kanadensiska rocktrion Danko Jones har varit på Sweden Rock förr.

Nu var de först ut på Festival Stage den allra sista festivaldagen.

Uppdraget var inte helt enkelt.

Foto: Marcus Palmgren

Ebba Grön kunde. ZZ Top, Hüsker Dü och Venom också. Listan kan göras längre, men det är inte alltid helt enkel att fylla en tung rock'n'roll kostym med blott tre snubbar på scen. Men Danko Jones har varit med ett tag och kan konsten att få igång en förmiddagstrött festivalpublik och då även från områdets allra största scen.

Receptet?

Skippa alla former av onödiga ballader och lägg in rockturbon från starta. Och sedan? Bara öka, hela vägen in i mål.

– Ni är världens bästa publik och det här är den bästa festivalen i hela universum. Jag vet att det är sista dagen på Sweden Rock och är ni verkligen redo att rocka till midnatt, sa sångaren Danko Jones.

Svaret var enkelt.

Ett rungande ”yeah” från publiken.

Fakta 10 andra kända rocktrios Nirvana Emerson, Lake & Palmer Stray Cats Jon Spencer Blues Explosion Black Rebel Motorcycle Club Beastie Boys The Jam The Police The XX Violent Femmes Visa mer...