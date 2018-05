Christian Hylse: ”67 minuters tv-magi som slussar oss vidare i labyrinten”

Lita inte på alla enögda skeptiker.

”Westworld” släpper inte taget om oss.

Det gör inte en av musikhistoriens mest säregna röster heller.

Foto: Warner

5. The Rain (Netflix)

Vi väntar fortfarande på streamingjätten Netflix första svenska produktion. Här utspelas dock ungefär halva serien i Sverige och i huvudrollen syns svenskdanska Alba August. Hon är också seriens stora behållning och en supertalang. För oss som aldrig får nog av dystopiska historier tar ”The Rain” vissa unika grepp. Här sprids ett aggressivt virus via regnet. I bakgrunden finns ett ondskefullt företag som naturligtvis ser pengar och makt i att förinta stora delar av Skandinaviens befolkning. Logiken brister från och till, men framförande är snyggt och avslutningen bäddar för en fortsättning.

4. Avengers: Infinity War (film)

Jag vet att Karlsson redan sett och hyllat denna film, men den går fortfarande på våra biografer i Blekinge och det är en film som bör ses på storslagna vita biodukar. Det är Marvels mest mångbottnade och spektakulära actionfilm hittills och slutet lämnar oss lika förvirrade som nyfikna och frågvisa. Väntan känns orimligt lång fram till uppföljaren i maj 2019, men först ska ”Ant-Man & The Wasp” i sommar och inte minst ”Captain Marvel” till våren ge oss fler pusselbitar som förhoppningsvis sammanfogar Marvels ambitiösa filmuniversum till en från början till slut bländande galax.

3. The Vaccines - Put in on a t-shirt (singel)

Ärligt talat vet jag inte om det är en singel eller i nuläget enbart det inledande spåret på albumet ”Combat Sports” men det kan kvitta. Det är väl nästan bara Per Gessle och Ulf Lundell som pratar singlar och album och ”fan, vilken suverän b-sida!” i dag. Hur som helst är Londonbandet tillbaka med absolut skärpa, även om det här lika gärna kunde vara den inledande låten på blandbandet till Hultsfredsfestivalen 1994. Vilket å andra sidan gör Vaccines fullständigt unika i dagens Spotifyerade musikklimat.

2. Westworld - S02E04 (HBO)

Förväntningarna var extremt höga inför säsong två av detta nästan overkligt hajpade HBO-drama. Men nu råder gyllene tider för Westworldteoretiker på forum och i bloggar all over the världsomspännade webb. Den andra säsongen saknar än så länge mystiken från föregångaren, men mer sannolikt är att vi tittare ännu inte fattat någonting. Avsnitt fyra var en timme och sju minuter tv-magi som gav svar, men också slussade oss vidare i labyrinten.

1. För sista gången - Jimmy Scott (SVT Play)

Ingen som har hört Jimmy Scotts röst glömmer den. Han var en unik sångare som tack vare, eller på grund av, ett mycket ovanligt syndrom aldrig kom i puberteten. Med det var också hans höga register och extremt långsamma taktkänsla som gjorde honom fullständigt unik. Lyssna på hans tolkning av ”Motherless Child” så förstår ni vad jag menar. Eller kanske än hellre ”Sycamore Trees” från ”Twin Peaks - Fire walk with me”. Och se för allt i världen ”För sista gången” på SVT Play. Där möter vi den tyske producenten Ralf Kemper som säljer sin studio och satsar allt för att få loss pengar till ett sista album med Jimmy Scott, ”I go back home”, som släpptes våren 2016, nästa två år efter hans bortgång, 88 år gammal.