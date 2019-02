Debutanten Bishara till final: Helt sjukt

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Bishara Morad hade knappt stått på en scen tidigare men tog sig direkt till final i Melodifestivalen. Han får sällskap av förhandsfavoriten John Lundvik som charmade publiken i Lidköping med låten ”Too late for love”.

– Jag älskar er tack! It's never too late for love, ropade John Lundvik från scen.

John Lundviks soullåt ”Too late for love” har varit en favorit bland Melodifestivalen-kännare sedan länge och finalplaceringen kommer inte som någon överraskning.

– Jag hade det på känn när jag hörde publikstödet, säger John Lundvik till SVT efter tävlingen.

Melodifestivalen i Stockholm blir den andra för John Lundvik som förra året tog sig ända fram till en tredjeplats med låten ”My turn”.

– Det har varit en lång, lång vecka. Det är ganska tufft att avsluta. Jag är så lycklig, säger John Lundvik till TT.

”Too late for love” är skriven av John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas “Stone” Johansson.

Den andra direktplatsen till finalen kneps av Bishara Morad som knappt stått på en scen tidigare. Men det märkte inte publiken som röstade fram 16-åringen till en av de sista platserna till finalen i Melodifestivalen.

– Helt sjukt, helt galen känsla, säger Bishara.

– Jag njöt så mycket. Jag tyckte att det var skitkul och bara körde på, säger Bishara till TT efter tävlingen.

Låten ”On my own” är skriven av Markus Sepehrmanesh, Benjamin Ingrosso och Robert Habolin.

Startfältet i den fjärde och sista deltävlingen i Lidköping har varit omtalat som ett av det tuffaste hittills. Lisa Ajax och Arvingarna brukar gå långt – i Lidköping tog de båda sig vidare till Andra chansen.

För veteranen Ann-Louise Hanson, Pagan Fury och Anton Hagman räckte det inte hela vägen fram och artisterna fick lämna tävlingen i Lidköping.

Deltävling fyra i Lidköping öppnade rekordsnabbt – utan öppningsnummer. De tre taggade, och dansande, programledarna Sarah Dawn Finer, Eric Saade och Marika Carlsson hälsade välkomna till den fjärde och sista deltävlingen av Sveriges största musiktävling.

– Hej Lidköping! Äntligen är vi här, sade Marika Carlsson.

Kodjo Akolor var inte på plats då han var tvungen att vabba.

– Ni kommer att klara er jättebra, hälsade Kodjo i den inledande sketchen.

Andra chansen äger rum i Nyköping den 2 mars och finalen i Melodifestivalen hålls i Stockholm den 9 mars.

