Anders Jansson turnerar vidare i vår

Komikern Anders Janssons soloföreställning "Radikal optimist" kommer till fler städer i vår – två av dem i Finland.

"Min mamma kommer från Kotka i Finland, men jag har aldrig varit i Finland, förutom att jag har mellanlandat i Helsingfors, men det räknas inte. Det ska bli fantastiskt roligt. Inte minst med tanke på att jag pratar om min finska mamma i föreställningen", säger Jansson i ett pressmeddelande.

"Radikal optimist" är efterföljaren till hans första show "Kom in och stäng dörren" och hade premiär i hemstaden Lund i februari i år. Anders Jansson har turnerat under våren och hösten och fortsätter nu under 2020. Nya orter i Sverige blir Karlskrona, Hässleholm, Karlshamn, Varberg och Västerås.

Jansson är född i Staffanstorp och fick sitt stora genombrott med humorserien "Hipp hipp" som sändes i SVT, där figurer som reportern Morgan Pålsson och Tiffany Persson föddes. Han har även medverkat i tv-program som "Starke man", "Intresseklubben" och "Lingonligan".

Vårturnén har premiär på Rival i Stockholm den 25 januari.

