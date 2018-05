Alex Bergdahl: Syd Barrets ande kommer att sväva över hela framträdandet

I april kom nyheten att Pink Floyds trummis Nick Mason skulle ge sig ut och spela igen, för första gången på ett organiserat sätt sedan Pink Floyd slutade turnera 1994.

Tillsammans med ett band han kallar för ”Nick Mason’s Saucerful Of Secrets” skulle han ta sig an musiken som inte framförs av vare sig Roger Waters eller David Gilmour när de är ute på sina mastodontturnéer. Inga hits, ingen ”Another brick in the wall” eller ”Money”. Bara låtar från de tidigaste skivorna stod på agendan, med ett ganska rejält fokus på debutskivan där det galna geniet Syd Barrett hade fri lejd att skapa en av 60talets – eller musikhistoriens – mest intressanta skivor: ”The piper at the gates of dawn”.

Just detta allra tidigaste Pink Floyd är mitt favoritFloyd, jag har faktiskt en bild på nämnde Syd Barrett intatuerad på mitt vänsterben. Därför gjorde det mig beklämd att de tre klubbspelningarna i England som Nick Mason skulle spela låg så nära i tid. Närmare bestämt i mitten av maj, bara någon månad efter utannonseringen. Det fanns ingen som helst möjlighet för mig att ta ledigt och sticka över till England med så kort framförhållning. Så när jag häromdagen tog del av låtlistan som bandet kört, och även kunde lyssna på några fina klipp på youtube blev jag oerhört nedstämd. Jag har drömt i många år att få höra låtar som ”Bike”, ”Interstellar overdrive”, ”See Emily play” och ”Arnold Layne” live men missade alltså denna fantastiska möjlighet.

Därför var det med illa dold förtjusning jag emottog nyheten att han i höst ska turnera med detta band. Dessutom når han våra breddgrader, den andra september spelar han på Cirkus i Stockholm och dagen efter spelar han på Forum Black Box i Köpenhamn. Jag har biljett på rad fyra där, och kan knappt tro att det är sant. Samtidigt började snacket runt om på nätet såklart kretsa kring att detta bara är ett coverband, det är inte Pink Floyd och så vidare. Och visst är det så. Men jag tänker annorlunda.

Om jag tittar på den himla glöttiga musikvideon till ”Arnold Layne” från 1967 så ser jag fyra personer där som då utgjorde bandet Pink Floyd och skapade musiken jag älskar. Två av dem (Rick Wright och Syd Barrett) har lämnat jordelivet, den tredje (Roger Waters) turnerar runt och spelar bandets största hits med en scenproduktion som är helt magnifik medan den fjärde mer eller mindre hållit sig undan musiken i över 20 år. Nick Mason är denne fjärde person, en fjärdedel av originalbandet som nu vill ut och lufta sina trumpinnar. Kanske en sista gång, kanske inte. Visst är det ett slags coverband som står på scen, men för mig spelar det ingen roll. Syd Barretts ande kommer att sväva över hela framträdandet medan en av hans bandmedlemmar sitter på scenen och spelar musiken Syd skrev. Det kommer att bli alldeles magnifikt.