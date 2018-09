Stormen Knud på väg – tågtrafik ställs in

Stormen Knud är på väg och SMHI har utfärdat en klass 2-varning. Trafiken på fyra tågbanor i Västsverige stängs av från och med fredag eftermiddag. ”Det görs av säkerhetsskäl”, säger Madelene Frödell på Trafikverket.

SMHI varnar för vindhastigheter på mellan 25 och 28 meter per sekund framåt fredagskvällen. Klass 2-varningen för stormbyar gäller Halland, Bohuslän och inåt landet, från Sjuhäradsbygden upp mot sydvästra Vänern och inre Dalsland.

– Det är väder som kan innebära fara för allmänheten, det ska man vara medveten om, säger Sofia Söderberg, jourhavande meteorolog på SMHI.

I samråd med SMHI och järnvägsbolagen har Trafikverket beslutat att stänga ned fyra tågbanor från klockan 16 på fredag till och med klockan 14 på lördag.

– Det är i förebyggande syfte, av säkerhetsskäl för att ingen ska bli fast ute på linjen. På de här banorna brukar det blåsa ned träd, säger Madelene Frödell, chef för Trafikverkets trafikledning i väst.

– Vi har extra resurser på plats redo att röja upp.

Det rör sig om norra Bohusbanan mellan Uddevalla och Strömstad, Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg, en bit av Älvsborgsbanan mellan Borås och Herrljunga samt Kinnekullebanan mellan Håkantorp och Gårdsjö.

Västra stambanan från Göteborg till Stockholm påverkas inte.

– Inte i nuläget. Vi följer utvecklingen och hur vinden rör sig. Västra stambanan är trädsäkrad och där brukar det inte blåsa ned träd, säger Madelene Frödell.

Resenärer uppmanas att kontakta trafikföretagen om eventuell ersättningstrafik.

Sedan tidigare finns också en klass 2-varning för storm i Skagerrak. Framåt fredagseftermiddagen kan det enligt prognosen lokalt handla om vindhastigheter på 25 meter per sekund och under kvällen på mellan 24 och 28 meter per sekund.

– Det ser ut som att det kommer upp i stormstyrka på fredagskvällen, säger meteorologen Sofia Söderberg.

Över land handlar det främst om byvindar som kan nå stormstyrka. Det ser också ut att bli rejält blåsigt även utanför de områden som berörs av klass 2-varningen.

– Det är kopplat till ett lågtryck som rör sig in från sydväst och vidare nordost över landet. Det kan bli fortsatt hårda vindar även under lördagen, säger Sofia Söderberg.

Stormvindar innebär risk för skador på villor och fritidshus, och försäkringsbolaget Folksam går ut med råd om hur man kan skydda sitt hem. Det handlar bland annat om att se över och säkra lösa föremål i trädgården, uteplatser och på balkongen och dra in alla markiser. Den som har möjlighet bör också ställa bilen i garaget för att skydda den från kringflygande föremål.

"Men det allra viktigaste är att inte riskera liv under stormen. Det undviker man genom att förse sig med mat, ficklampor och värmekällor i förväg och stanna hemma, eller söka skydd inomhus, så länge stormen pågår", säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam, i ett pressmeddelande.