Världsarvets gömda vrak intresserar

Foto: Patric Söderström

Världsarvet är en del av Karlskrona och det märktes när folk under onsdagskvällen bänkade sig i Hörsalen på Marinmuseum för att lyssna på Petra Stråkendal från länsstyrelsen.

Världsarvet i Karlskrona firar 20-årsjubileum under 2018 och det intresserar såklart många. En del av dem fanns under onsdagskvällen på plats när Petra Stråkendal från länsstyrelsen bjöd in till en föreläsning på Marinmuseum.

Där berättade hon bland annat om de många avsiktligt sänkta vraken som finns runt om i Karlskrona. Faktum är att hela 60 vrak ska finnas men alla har inte kunnat hittas.

– De flesta finns i Örlogshamnen men där kommer vi inte åt alla, säger Petra som en av förklaringarna.