Våldtäktsmisstänka släppta ur häktet

De män på 26 respektive 18 år som under fredagen i förra veckan häktades för grov våldtäkt mot en kvinna i en lägenhet i Karlskrona har nu släppts enligt SVT.

Ord stod mot ord, nu inväntas resultat från teknisk undersökning.

Foto: Patric Söderström

Efter att en anmälan från en kvinna i Karlskrona kommit in under tisdagen i förra veckan greps två män, den ena 26 och den andra 18 år, samma dag. Under fredagen häktades de två männen vid Blekinge tingsrätt, misstänka för grov våldtäkt.

Under tisdagseftermiddagen togs det ett beslut i rätten att släppa de båda männen. Lena-Marie Bergström, åklagare vid Blekinge tingsrätt, säger i en intervju med SVT att männen släppts då de inte är misstänka på sannolika skäl och de tilltalades och målsägandes historier står ord mot ord. Hon säger också att man nu väntar på den tekniska undersökningen för att kunna gå vidare i utredningen.

De båda männen är fortfarande misstänkta för våldtäkten men på en lägre misstankegrad.