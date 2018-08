Under filmfestivalen i helgen utsågs vinnarna i den regionala talangtävlingen TellUs.

Flera unga filmare från Blekinge prisades.

Foto: Agnes Brede och Carolina Santesson

Finalen av talangtävlingen TellUs hade föregåtts av en omröstning av nätet. Detta resultat vägdes sedan samman med omdömen från en professionell jury.

I klassen 16-19 år utsågs 19-åriga Aya Sheikhmoussa från Växjö som vinnare med ”Bakom stängda dörrar” - en film som präglats av Ayas egna upplevelser från en skoltid som präglades av mobbning och utanförskap.

På andra plats i samma klass kom filmen ”RIVEN” av Agnes Brede och Carolina Santesson från Karlskrona. Båda tog studenten i våras och ska nu studera vidare inom film på olika håll. RIVEN handlar om spruckna drömmar, och om hur man går vidare i livet efter en motgång.

I klassen 20-26 år tog ett annorlunda filmprojekt från Karlshamn hem förstapriset.

"Tanzen" av Anton Frej är en kärleksberättelse uttryckt i dans. Anton och hans team hittade varandra på Blekinge Tekniska Högskola där de studerade bildproduktion tillsammans. Efter avslutade studier startade de ett eget filmbolag i Karlshamn, Four by One.

Tvåa i klassen 20-26 år blev Karlskronabördige Leo Åkesson med musikvideon "Klä det i ord" för artisten Mattis. Leo är numera baserad i Malmö och jobbar med film, foto och design.

Vinnare i klassen 27 år och över blev "The Isle of Anguish" av Sebastian Jern.

Han är bördig från Kalmar och jobbar numera med filmproduktion i det egna bolaget UpZone Studios.