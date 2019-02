Under natten till söndagen grep polisen tre män misstänkta för olaga hot i Karlshamn. Alla tre ska vara födda under 90-talet och anhölls under söndagsförmiddagen.

Gripandet skedde klockan 03 och männen ska ha hotat en annan man, även han född på 90-talet både verbalt och enligt initiala uppgifter med ett pistolliknande föremål.

– Förhör kommer att hållas under dagen, säger säger Jessica Mårtensson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Karlskrona.