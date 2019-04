Stort intresse för nya vinfestivalen

Foto: Johanna Rundgren

Visst finns det ett stort intresse för vin i Blekinge.

Karlskrona vinfestival har fått utöka med ett tredje pass för att få plats med alla besökare.

Vita viner, röda viner, champagne, mousserande viner, rosé av olika slag, torra viner, fylliga viner. Under två dagar är Dockside fylld av drycker gjorda på druvor för provsmakning.

– Vi har provat några väldigt goda italienska viner bland annat. Det är bra att få möjlighet att prova olika sorters viner och sådana man inte skulle hittat annars, säger Maria Persson, som besökte vinfestivalen med Lotta Vallin.

Foto: Johanna Rundgren

Flera vinproducenter och utställare fanns på plats och kunde berätta om vinerna, var de kommer ifrån och hur de tagits fram.

– Det är trevligt att vara på hemmaplan, säger vinodlaren Johan Larsson från Stora Horns Vin på Hasslö, som nyligen var på vinfestival i Tyskland.

Karlskrona Vinfestival hade premiär under fredagskvällen och fortsätter under lördagen. Under lördagen har festivalen utökats.

– Vi sålde slut på tre veckor, så då la vi in ett dagpass också, säger krögaren Johan Rennemark på Dockside.