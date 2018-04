Sommaren på kort besök – tufft läge i solligan

Foto: Erik Johansen

Just nu har är det sommarvärme i Blekinge. Under dagen kommer temperaturen att att gå upp till 15 grader. Längre in i Blekinge kan det bli upp emot 20 grader.

Men lyckan blir inte långvarig. Redan i morgon, tisdag, kommer kallare väder med pålandsvindar. Vädret blir molnigt och temperaturen blir cirka sju till nio grader.

När det gäller solligan har Karlskrona det tufft just nu. Efter årets första kvartal ligger man på näst sista plats och det är bara Växjö som har färre soltimmar.