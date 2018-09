Under ett flertal tillfällen under augusti har förskolan i Hässlegården utsatts för skadegörelse. Växter har dragits upp från rabatter, barnens leksaker har smetats in med avföring, målningar har vidare slitits sönder och det har skräpats ner och skapats oreda. Skadegörelsen är nu polisanmäld.