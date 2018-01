Skenande snöplog

Foto: Jon Olav , Nesvold

Något i gasreglaget hängde sig och snöplogen sken.ade rakt in i de parkerade bilarna

Snöfallet i lördags morse ställde till det på många sätt. En mindre snöplog var ute för att skyffla undan snön som fallit under natten. På Hantverkargatan i centrala Karlskrona fastnade gasreglaget och plogen med förare brakade rakt in i raden av parkerade bilar. Fyra av fordonen fick bucklor och synbara plåtskador. Polisen har uteslutet alla former av brott och betecknar det inträffade som en ren olyckshändelse.