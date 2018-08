Skärgårdsfesten: 20-tal omhändertagna för fylleri

Foto: JESSICA GOW

Några fall av misshandel, tre polisanmälda sexofredanden och ett 20-tal omhändertagna för fylleri.

– Mycket folk på liten yta och mycket sprit. Då blir det mer än vanligt att göra, summerar inre befäl Peter Andersson Karlskrona Skärgårdsfest 2018.

Polisen har förstärkt antalet poliser i tjänst under Skärgårdsfesten. Under fredagen och lördagen har det kommit in ett antal anmälningar till poliserna ute på stan.

På fredagskvällen anmäldes en man i 18-årsåldern för att ha tafsat på två kvinnor i Hoglands park. Han är nu misstänkt för sexofredande. Mannen omhändertogs för tillnyktring och misstänks även för att ha varit påverkad av narkotika.

Också på lördagen gjordes en anmälan om sexofredande med en utpekad misstänkt, en 22-årig man. Det skedde på Rådhusgatan i närheten av Stortorget.

I samband med att polisen tog upp anmälan i det fallet, påträffades en 29-årig man som visade tecken på narkotikapåverkan. Han fick lämna blodprov för analys. Det gjordes också husrannsakan i hans bostad, och narkotika togs i beslag.

Flera anmälningar om misshandel har gjorts, men ingen person ska ha blivit allvarligt skadad.

En man blev sprayad med pepparspray i ansiktet av en annan man på Parkgatan natten till söndagen.

Under natten till lördagen fick en man i 45-årsåldern ett sticksår i ena armen på Stortorget efter en dispyt med några yngre personer. Det rubriceras som grov misshandel.

Vid fyra-tiden på lördagsmorgonen larmades polisen till Ronnebygatan. En 18-årig man ska ha jagat personer med en trasig flaska, men inte skadat någon. Däremot hade han skurit sig själv när han krossade flaskan. Han utreds som misstänkt för försök till grov misshandel och omhändertogs för berusning.

– Vi har haft ett 20-tal omhändertagna för berusning i helgen. De flesta på fredagen, säger Peter Andersson, inre befäl i Karlskrona.