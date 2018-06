Rockig utspark för Törnströmska

Utspark i dagarna tre stundar.

Först ut i Karlskrona var Törnströmska och Fischerströmska gymnasiet.

Och sin vana trogen bjöds på en känslosam och musikalisk avslutning.

Foto: Marcus Palmgren

Plåtslagare, särskolestudenter, snickare, fordonsmekaniker, esteter och kanske en och annan framtida mediaprofil lämnade gymnasieåren på Törnströmska och Fischerströmska under en klang- och jubelföreställning på onsdagseftermiddagen.

Firandet inleddes i en varm, både bildligt och bokstavligen talat, aula på Chapmanskolan.

Där bjöd musikprofilstvåorna på det estetiska programmet på en känslosam och musikalisk timme med höjdpunkter som ”We will rock you” och ”With a little help from my friends”. Även en rad stipendier delades ut och rektorn fick stående applåder efter ett tal som avslutades med en högst personlig rapp-tolkning av Hov1:s sommarhit, ”Hon dansar vidare i livet”.

Sedan väntade frihet och blå junihimmel på andra sidan de tunga skolportarna. Den utlovade åskan och skyfallet hade checkat in i Bromölla och västra Blekinge.

Foto: Marcus Palmgren

Vilket gladde Pontus Sandberg, som lämnade tre år på bygg- och anläggningsprogrammet bakom sig.

Nu väntar sommarjobb på ett måleri i Karlskrona.

– Egentligen är jag utbildad inom anläggning, men jag vill måla i sommar och skaffa mig en bredare kompetens för arbetsmarknaden.

Men allra först ska han fira studenten ordentligt.

– Det är nu livet börjar och vad som händer i höst vet jag inte. Nu ska jag fira studenten med min älskade familj.

Under torsdagen och fredagen väntar ytterligare utsparkar och firande för Karlskronas övriga gymnasieskolor.