Nytt koncept på macken

Kaffe, det nya svarta guldet på Shell när Magnus Silverflod gör om verksamheten på macken vid trafikplats 64.

Nu tar Magnus Silverflod över verksamheten i butiken vid trafikplats 64 Shellmack och med sig för han ett nytt koncept. Tidigare 7-eleven blir nu Välkommen in och kaffet blir vad som lockar kunderna till Karlskronamacken.

– Nu vill kunderna kunna lösa det mesta när de stannar till och har allt högre krav på kaffe och mat. Vi kommer att utveckla nya goda recept och ta in en massa nya produkter framöver. Kaffesuget finns där hos svenskarna som konsumerar näst mest kaffe per capita i världen och vi serverar en kopp som kan tävla med caféerna, säger Stefan Samuelsson som ansvarar för verksamheten på St1 som köpte Shells verksamhet och nu använder Shells varumärke under licens.

Men det kommer mer än bara kaffe i storsatsningen för att anpassa mackens utbud till framtidens kunder.

– Macken är ett bra sätt att se vad som är på gång och följa tidens tecken, ofta är vi tidigt ute med förändringar på drivmedelsanläggningarna. Antalet har minskat men utbudet blir samtidigt större i respektive butik och vi kommer att lansera en rad nyheter i butiken på Karlskronamacken framöver.

Texten uppdateras.