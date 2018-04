Nu kan du vara med i ”svenska Skam”

Foto: Terje , Bendiksby

Har du kollat på den norska succéserien Skam och önskat att du själv fick vara med?

Nu kan drömmen bli delvis sann när en svensk version nu ska göras av programmet.

Och produktionsbolaget kommer till Karlskrona för att hitta nästa Noora eller William.

Norska ungdomsserien ”Skam” slog igenom med dunder och brak när de lanserades 2015. Serien handlar om ett gäng gymnasieungdomar som går på en skola i Oslo.

Och kanske har just du drömt om att få bli näste Noora eller William som är några av de mest kända karaktärerna i serien. För nu jobbar produktionsbolaget New Stories tillsammans med SVT på att skapa en egen svensk version på dramaserien.

Serien kommer att heta Eagles, och är enligt SVT och produktionsbolaget en "ungdomsserie om kärlek, vänskap, svek och hockey i en svensk småstad".

New Stories kommer under april och maj att åka runt i landet där de bjuder in till provfilmningar för att hitta skådespelare och en av städerna som de kommer till är Karlskrona lördagen den 5 maj.

– Det är en hockeystad så Karlskrona är en perfect fit och är nära, säger Stefan H Lindén på New Stories enligt P4 Blekinge.

Vad krävs då för att få en av rollerna? Så här svarar Stefan H Lindén på frågan till Expressen.

– Någon karaktär vill vi ska kunna sjunga och även idrottsrelaterade saker är fördelar. Det är framför allt unga duktiga talanger inom skådespel, säger han.