En larm kom in från SOS Alarm runt 15:00 under onsdagen. En person har kört in med sin moped i en lyktstolpe vid Nättraby. Ambulans var tidigt på plats, tätt följt av räddningstjänsten. Skadeläget är oklart, men räddningstjänsten bedömde det inte som en seriös olycka.

Oklart om personen behövde åka med ambulansen eller ej.