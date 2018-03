Mer snö på gång – och halkrisk

Foto: Nam Y. Huh

Ett område med snö eller blötsnö drar sig mot Blekinge. Och hala vägar är att vänta.

– Snön eller blötsnön är på väg in den kommande natten, och området ligger kvar till den tidiga morgonen innan det drar söderut, säger Marie Staerk, meteorolog vid SMHI vid 15-tiden.

Hala vägar är att vänta i samband med detta. Temperaturen håller sig kring nollan.

Under torsdagen blir det annars mulet väder och en temperatur kring två, tre grader, enligt prognosen.

När kommer solen tillbaka?

– Den ser inte ut att visa sig under torsdagen i alla fall. Det är moln som dominerar – även under helgen. Möjligen finns det solchanser under fredagen, sammanfattar Marie Staerk.