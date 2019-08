Man häktad misstänkt för personrån

En yngre man har häktats misstänkt för personrån på Trossö i fredags.

Den man som greps samtidigt som honom ska upp för häktningsdomstolen under tisdagen.

En tredje misstänkt är ännu på fri fot.

Karlskrona

Två män i 18-20-årsåldern greps på fredagseftermiddagen i Karlskrona. De misstänks för att ha rånat två personer utomhus på Östra Köpmansgatan, i närheten av hamnen. Rånoffren ska ha tvingats lämna ifrån sig sina tillhörigheter under hot om våld.

De två rånmisstänkta männen har suttit anhållna under helgen. Den yngre av dem har häktats under måndagen. Den andre kommer att begäras häktad under tisdagen.

Polisen misstänker att ytterligare en person varit delaktig i rånet. Under helgen anhölls den tredje personen i sin frånvaro. Denne är fortsatt på fri fot.