Leo bjöd på show – fick sin guldbiljett i Idol

Foto: Charlotta Bäckström

Är Leo Fransson från Karlskrona på väg att bli nästa Idol?

Ja kanske, för det började bra när han i onsdagens avsnitt fick en guldbiljett som tar honom vidare till slutaudition.

– Jag kan inte beskriva det, säger Leo.

För en vecka sedan träffade BLT 16-årige Leo Fransson från Karlskrona för att prata om hans medverkan i tv-programmet Idol. Då berättade han bland annat om sina artistdrömmar.

– Jag vill bli en stor artist som underhåller människor. Jag vill bjuda på en riktig show, sa han.

Sagt och gjort, när Leos medverkan visades i TV4 på onsdagskvällen så var det just en show han bjöd på.

Han började visserligen med att snubbla in till juryn. Men sedan var det slut på missöden. Han bjöd på Michael Jacksons klassiska låt ”The Way You Make Me Feel” och chockade juryn.

– Det här trodde jag aldrig, jag trodde inte att du skulle ha den sångrösten som du hade, säger jurymedlemmen Anders Bagge i programmet.

Leo frågar efter det om han även ska dansa och bjuder på några Jackson-inspirerade danssteg.

– Det där såg jag inte heller komma, fortsatte Bagge.

Därefter kombinerade Leo sången med dansen och Kishti Tomita bröt då ut i ett stort jubel.

Leo fick därefter sin guldbiljett och är nu klar för slutaudition i Stockholm.

– Jag är jättestolt att han ta vara på den här chansen och faktiskt visar vad han kan, säger Leos pappa.

Leo själv var överväldigad.

– Jag kan inte beskriva det, säger han i programmet.