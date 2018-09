Lastbil kraschade in i viadukt

Foto: Läsarbild

Under torsdagen inträffade en trafikolycka vid Blå port. En lastbil körde in i bron där Blåportsgatan går under Sunnavägen.

Lastbilen blev ordentligt tillknycklad enligt de läsarbilder som BLT tagit del av.

Det här är inte första gången som ett frdon missbedömer höjden och kör in i bron.

I början av 2016 kilades en turistbuss fast i viadukten. Taket skalades av men ingen skadades. I juni 2016 hände en liknande olycka med en glassbil. Då kallade BLT bron för ”Lastbilarnas Bermudatriangel” och intervjuade Karl-Johan Svärd, chef för gata- och parkavdelningen om viadukten.

– Skyltningen ska vara okej enligt alla konstens regler, sa han då.

– Eftersom den är lägre än den fullgoda höjden på 4,5 meter så måste det märkas ut på ett speciellt sätt, och även vad det är för mått.