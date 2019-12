Runt 07.50 under måndagsmorgonen fick SOS in ett larm om en trafikolycka i närheten öster om Rödeby. En personbil körde in i ett träd som låg på vägen. Det satt två personer i bilen och hade klagat på en glasbit i halsen, sjuksköterska har kollat till och personen ska tas in för kontroll.

Trafikverket varnade för att det är stor påverkan på trafiken på väg 726 från Allsjön till Ulvasjömåla i båda riktningarna. Problemet löstes runt 08.50.