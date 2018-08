Ny skogsbrand för fjärde gången på samma ställe

Klockan 16.12 på torsdagen fick SOS in ett larm om att det ska brinna med öppna lågor i mossen i Alvarsmåla. Det ska vara fjärde gången det ska brinna på platsen.

Så sent som under onsdagen brann det på platsen mellan Holmsjö och Eringsboda och räddningstjänsten hade kvar styrkor där under natten till torsdagen.

– De lämnade tidigt i morse och vi överlät det då till markägaren. Men nu brinner det igen på platsen och branden är inte under kontroll, säger Stefan Sjöholm, insatsledare hos räddningstjänsten klockan 16.40 till BLT.

Räddningstjänsten är på plats med styrkor från Karlskrona, Holmsjö, Rödeby och Vissefjärda.

Texten uppdateras: